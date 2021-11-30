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Посол Великобритании выразил соболезнования Азербайджану

Посол Великобритании выразил соболезнования Азербайджану “Выражаю соболезнования семьям и близким погибших сегодня в результате крушения вертолета”.
Внешняя политика
30 ноября 2021 г. 20:14
Посол Великобритании выразил соболезнования Азербайджану

“Выражаю соболезнования семьям и близким погибших сегодня в результате крушения вертолета”.

Как передает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп написал в Twitter.

Отметим, что по факту крушения военного вертолета Государственной пограничной службы создана следственная группа, состоящая из профессиональных сотрудников Генпрокуратуры, Военной прокуратуры и Госпогранслужбы.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya səfiri Azərbaycana başsağlığı verib

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