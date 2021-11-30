Посол Великобритании выразил соболезнования Азербайджану

“Выражаю соболезнования семьям и близким погибших сегодня в результате крушения вертолета”.
Как передает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп написал в Twitter.
Отметим, что по факту крушения военного вертолета Государственной пограничной службы создана следственная группа, состоящая из профессиональных сотрудников Генпрокуратуры, Военной прокуратуры и Госпогранслужбы.
Bugün helikopter qəzasında həyatlarını itirənlərə rəhmət diləyir, ailələrinə və yaxınlarına başsağlığı verirəm.