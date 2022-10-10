Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с годовщиной Гянджинского террора

Новоназначенный посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Фергус Оулд выразил соболезнования Азербайджану в связи с годовщиной Гянджинского террора.

Новоназначенный посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Фергус Оулд выразил соболезнования Азербайджану в связи с годовщиной Гянджинского террора.

Как сообщает Report, об этом он сказал 10 октября в ходе представления своих верительных грамот президенту Ильхаму Алиеву.

Дипломат напомнил, что в этом году исполняется вторая годовщина страшной ракетной атаки, которой подвергся город Гянджа: "Я хотел бы выразить соболезнования семьям погибших в тот трагический день. Великобритания желает, чтобы мир в регионе был достигнут как можно быстрее".