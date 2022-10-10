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Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с годовщиной Гянджинского террора

Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с годовщиной Гянджинского террора Новоназначенный посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Фергус Оулд выразил соболезнования Азербайджану в связи с годовщиной Гянджинского террора.
Внешняя политика
10 октября 2022 г. 13:33
Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с годовщиной Гянджинского террора

Новоназначенный посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Фергус Оулд выразил соболезнования Азербайджану в связи с годовщиной Гянджинского террора.

Как сообщает Report, об этом он сказал 10 октября в ходе представления своих верительных грамот президенту Ильхаму Алиеву.

Дипломат напомнил, что в этом году исполняется вторая годовщина страшной ракетной атаки, которой подвергся город Гянджа: "Я хотел бы выразить соболезнования семьям погибших в тот трагический день. Великобритания желает, чтобы мир в регионе был достигнут как можно быстрее".

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Версия на английском языке UK ambassador offers condolences to Azerbaijan on anniversary of Ganja terror attack
Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniya səfiri Gəncə terrorunun ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycana başsağlığı verib

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