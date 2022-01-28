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Посол Великобритании: В регионе появилось больше возможностей для сотрудничества

Посол Великобритании: В регионе появилось больше возможностей для сотрудничества После завершения второй карабахской войны появилось больше возможностей для сотрудничества в регионе.
Внешняя политика
28 января 2022 г. 18:34
Посол Великобритании: В регионе появилось больше возможностей для сотрудничества

После завершения второй карабахской войны появилось больше возможностей для сотрудничества в регионе.

Как сообщает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп заявил журналистам.

"Несмотря на некоторые столкновения на границе, в регионе появилось больше возможностей для сотрудничества. Это и обсуждения вокруг нормализации отношений между Турцией и Арменией и сотрудничество в формате 3+3", - отметил посол.

По его словам, Азербайджан и Армения могли бы начать сотрудничество по ряду практических вопросов, например в сфере водных ресурсов.

"Это очень важный вопрос для региона. Азербайджану, Армении и Грузии нужно работать сообща в этой сфере. Это хороший пример того, как можно было бы сотрудничать", - отметил Д. Шарп, добавив, что Великобритания готова поддерживать подобные проекты.

Говоря о сотрудничестве с Азербайджаном в вопросе устранения последствий конфликта, посол отметил, что в ближайшее время планируется открыть в стране три женских ресурсных женских центра совместно с UNDP.

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