Посол Великобритании в Баку посетил Аллею шехидов

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд почтил память жертв трагедии 20 Января.
Как передает Report, об этом говорится в публикации посла в социальной сети "Х".
"С глубоким уважением чту память героев, погибших за свободу и независимость Азербайджана в кровавых событиях 20 января", - написал Фергюс Олд.
Qanlı 20 Yanvar hadisələrində azadlıqları və Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda şəhid olan qəhrəmanları dərin hüznlə anıram.— FergusAuldFCDO (@FergusAuldFCDO)
pic.twitter.com/tY406GW1c6 January 20, 2025