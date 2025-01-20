Посол Великобритании в Баку посетил Аллею шехидов

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд почтил память жертв трагедии 20 Января.

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд почтил память жертв трагедии 20 Января.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посла в социальной сети "Х".

"С глубоким уважением чту память героев, погибших за свободу и независимость Азербайджана в кровавых событиях 20 января", - написал Фергюс Олд.