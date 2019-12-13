Посол Великобритании в Азербайджане прокомментировал парламентские выборы и их влияние на Brexit

“Итоговые результаты еще не обнародованы, однако предварительные результаты голосования дают основание полагать, что консервативная партия займет большинство мест в парламенте. И для них это победа, потому что в предыдущем созыве у них не было большинства. И очевидно, что если у них будет большинство в парламенте, они смогут провести соглашение о выходе из ЕС. И в этом случае Великобритания покинет Евросоюз до 31 января следующего года”.

Об этом Report заявил посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп, комментируя предварительные итоги парламентских выборов в этой стране.

По его словам, одним из интересных моментов этих выборов стали результаты на севере Великобритании, где ранее голосовали за Brexit, однако согласно которым на этих выборах лидируют представители Консервативной партии.

Комментируя вопрос о возможном влиянии Brexit на отношения Великобритании с Азербайджаном, посол заявил, что выход Великобритании из ЕС никак не отразится на отношениях с Баку, поскольку "между нашими странами сложилось двустороннее сотрудничество и оно продолжится".

Отметим, что Консервативная партия Великобритании во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном лидирует на досрочных парламентских выборах, которые прошли 12 декабря.

Согласно результатам большого всебританского экзит-полла, Консервативная партия по итогам досрочных выборов 12 декабря получит 368 из 650 мест в Палате общин.

Главные соперники консерваторов, лейбористы во главе с Джереми Корбином получат 191 мандат, Либерально-демократическая партия - 13 мандатов, Шотландская национальная партия - 55, Партия Уэльса - 3, зеленые - 1. Кроме того, в парламент, согласно прогнозу, пройдут 19 независимых депутатов.

Если официальные итоги выборов совпадут с прогнозом на основе экзит-полла, то консерваторы, согласно их программе, немедленно ратифицируют соглашение о выходе из Евросоюза, и 31 января 2020 года Британия покинет ЕС формально, а в конце года, по окончании переходного периода - и фактически.