МИД Великобритании ответило на ноту протеста Азербайджана

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Посол Великобритании в Азербайджане Ирфан Сиддиг вызван в министерство иностранных дел Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов выразил решительный протест правительства Азербайджана по поводу информации о визите главы созданного на оккупированных азербайджанских территориях сепаратистского режима Бако Саакяна в Великобританию и его участии на мероприятии, которое состоится в Королевском институте международных отношений "Chatham House" 8 июля.

Подчеркнуто, что подобные обстоятельства не соответствуют духу существующих дружеских и стратегических отношений между Азербайджаном и Великобританией. Данный факт расценен как действие против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Посол Ирфан Сиддиг в свою очередь заявил, что Великобритания не признает режим в Нагорном Карабахе и не строит с ним никаких отношений. Он заявил, что проинформирует министерство иностранных дел своей страны о беспокойстве Азербайджана.

Также по указанию министерства иностранных дел посольство Азербайджана в Великобритании провело по этому поводу встречу в МИД этой стран и представило соответствующую ноту протеста.

В письме МИД Великобритании в ответ на ноту посольства Азербайджана говорится, что Великобритания поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Азербайджана, не признает режим, созданный в Нагорном Карабахе, и данная позиция Великобритании остается неизменной. В письме также отмечено, что визит главы сепаратистского режима Бако Саакяна в Великобританию не был организован правительством и за время пребывания его в Лондоне он не встретится ни с одним государственным чиновником.