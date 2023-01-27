Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с атакой на посольство Азербайджана в Иране

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд выразил соболезнования семье убитого при атаке на посольство Азербайджана в Иране.

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд выразил соболезнования семье убитого при атаке на посольство Азербайджана в Иране.

Как передает Report, об этом посол написал в Twitter.

"Известие о вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Иране и убийстве сотрудника посольства потрясло меня. Выражаю соболезнования семье убитого, а раненым желаю выздоровления", - сказал посол.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

В настоящее время азербайджанской стороной проводится срочное расследование.