Посол Великобритании в Азербайджане поделился публикацией по случаю Дня памяти

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд почтил память шехидов Второй Карабахской войны.

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд почтил память шехидов Второй Карабахской войны.

Как сообщает Report, дипломат поделился соответствующей публикацией на своей странице в соцсети "Х".

"27 сентября, в День памяти мы чтим память погибших в войне. Желаем скорейшего установления мира и спокойствия в регионе", - говорится в публикации.