О нас

Посол Великобритании в Азербайджане поделился публикацией по случаю Дня памяти

Посол Великобритании в Азербайджане поделился публикацией по случаю Дня памяти Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд почтил память шехидов Второй Карабахской войны.
Внешняя политика
27 сентября 2024 г. 12:21
Посол Великобритании в Азербайджане поделился публикацией по случаю Дня памяти

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд почтил память шехидов Второй Карабахской войны.

Как сообщает Report, дипломат поделился соответствующей публикацией на своей странице в соцсети "Х".

"27 сентября, в День памяти мы чтим память погибших в войне. Желаем скорейшего установления мира и спокойствия в регионе", - говорится в публикации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib

Экслюзивные новости

Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
25 сентября 2024 г. 14:19
Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
ФотоДиректор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
25 сентября 2024 г. 13:31
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
24 сентября 2024 г. 15:04
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
24 сентября 2024 г. 11:29
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
24 сентября 2024 г. 10:30
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
21 сентября 2024 г. 18:59
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
21 сентября 2024 г. 16:03
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
17 сентября 2024 г. 16:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi