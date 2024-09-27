Посол Великобритании в Азербайджане поделился публикацией по случаю Дня памяти

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд почтил память шехидов Второй Карабахской войны.
Как сообщает Report, дипломат поделился соответствующей публикацией на своей странице в соцсети "Х".
"27 сентября, в День памяти мы чтим память погибших в войне. Желаем скорейшего установления мира и спокойствия в регионе", - говорится в публикации.
27 Sentyabr Anım Günündə müharibədə həyatını itirənləri hörmətlə anırıq. Regiona tezliklə sülh və əmin-amanlığın gəlməsini diləyirik.— FergusAuldFCDO (@FergusAuldFCDO)
pic.twitter.com/30hDp3i2W8 September 27, 2024