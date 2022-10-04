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Посол Великобритании: С глубокой скорбью вспоминаем невинных жертв обстрелов Гянджи

Посол Великобритании: С глубокой скорбью вспоминаем невинных жертв обстрелов Гянджи Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд сделал публикацию в связи с обстрелами Гянджи в 2020 году.
Внешняя политика
4 октября 2022 г. 12:43
Посол Великобритании: С глубокой скорбью вспоминаем невинных жертв обстрелов Гянджи

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд выразил соболезнования родным и близким жертв ракетных обстрелов Гянджи.

Как передает Report, об этом британский дипломат написал в Twitter.

"Сегодня исполняется два года с момента первого ракетного обстрела Гянджи в ходе 44-дневной войны. Мы с глубокой скорбью вспоминаем невинных жертв этой трагедии и выражаем соболезнования их близким", - говорится в сообщении.

4 октября 2020 года около 10 часов утра выпущенные армянами ракеты попали на территорию жилого квартала во втором по величине городе Азербайджана, где были расположены двухэтажное здание и частные дома.

В результате вражеской бомбардировки в Гяндже погиб один мирный житель - Алиев Тунар Гошгар оглу, 32 гражданских лица получили ранения. Были разрушены жилые дома, гражданская инфраструктура и исторические здания.

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Версия на английском языке UK ambassador mourns victims of Armenian terror in Azerbaijan's Ganja
Версия на азербайджанском языке Britaniya səfiri Gəncə terroru ilə bağlı paylaşım edib

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