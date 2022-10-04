Посол Великобритании: С глубокой скорбью вспоминаем невинных жертв обстрелов Гянджи

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд сделал публикацию в связи с обстрелами Гянджи в 2020 году.

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд выразил соболезнования родным и близким жертв ракетных обстрелов Гянджи.

Как передает Report, об этом британский дипломат написал в Twitter.

"Сегодня исполняется два года с момента первого ракетного обстрела Гянджи в ходе 44-дневной войны. Мы с глубокой скорбью вспоминаем невинных жертв этой трагедии и выражаем соболезнования их близким", - говорится в сообщении.

4 октября 2020 года около 10 часов утра выпущенные армянами ракеты попали на территорию жилого квартала во втором по величине городе Азербайджана, где были расположены двухэтажное здание и частные дома.

В результате вражеской бомбардировки в Гяндже погиб один мирный житель - Алиев Тунар Гошгар оглу, 32 гражданских лица получили ранения. Были разрушены жилые дома, гражданская инфраструктура и исторические здания.