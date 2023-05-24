Посол Великобритании провел презентацию в АДА

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд провел презентацию в университете АДА о том, как правительство его страны реагирует на вызовы в мире, где растет число конфликтов.
Как передает Report, об этом посол написал в Twitter.
"Я сделал презентацию о стратегии, принятой правительством Великобритании о том, как реагировать на вызовы в постоянно меняющемся мире, в котором все больше растет число конфликтов. Слушатели задали мне много интересных вопросов", - написал посол.
Münaqişələrin artdığı və dəyişkən dünyada çağırışlara cavab vermək üçün Böyük Britaniya hökümətinin qəbul etdiyi strategiya ilə bağlı təqdimat etdim. Dinləyicilər mənə xeyli maraqlı suallar verdilər. @ADAUniversity və @IDD_ADA –a təşkilatçılıq üçün təşəkkürlər! pic.twitter.com/ZSazvPND0J