О нас

Посол Великобритании провел презентацию в АДА

Посол Великобритании провел презентацию в АДА Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд провел презентацию в университете АДА об ответе Великобритании на вызовы в мире конфликтов.
Внешняя политика
24 мая 2023 г. 12:19
Посол Великобритании провел презентацию в АДА

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд провел презентацию в университете АДА о том, как правительство его страны реагирует на вызовы в мире, где растет число конфликтов.

Как передает Report, об этом посол написал в Twitter.

"Я сделал презентацию о стратегии, принятой правительством Великобритании о том, как реагировать на вызовы в постоянно меняющемся мире, в котором все больше растет число конфликтов. Слушатели задали мне много интересных вопросов", - написал посол.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке UK envoy makes presentation at ADA University in Baku

Экслюзивные новости

IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
18 мая 2023 г. 14:20
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
18 мая 2023 г. 13:56
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
18 мая 2023 г. 12:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi