Посол Великобритании провел презентацию в АДА

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд провел презентацию в университете АДА об ответе Великобритании на вызовы в мире конфликтов.

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд провел презентацию в университете АДА о том, как правительство его страны реагирует на вызовы в мире, где растет число конфликтов.

Как передает Report, об этом посол написал в Twitter.

"Я сделал презентацию о стратегии, принятой правительством Великобритании о том, как реагировать на вызовы в постоянно меняющемся мире, в котором все больше растет число конфликтов. Слушатели задали мне много интересных вопросов", - написал посол.