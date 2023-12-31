О нас

Посол Великобритании поздравил азербайджанцев с наступающим Новым годом на азербайджанском язык

Посол Великобритании поздравил азербайджанцев с наступающим Новым годом на азербайджанском язык Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд выступил с видеообращением на азербайджанском языке по случаю Нового года.
Внешняя политика
31 декабря 2023 г. 14:50
Посол Великобритании поздравил азербайджанцев с наступающим Новым годом на азербайджанском язык

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд выступил с видеообращением на азербайджанском языке по случаю Нового года.

Как сообщает Report, соответствующую публикацию он разместил в своем аккаунте в социальной сети Х (ранее Twitter).

Посол особо подчеркнул, что 2023 год является годом расширения сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией, а также коснулся азербайджано-армянских отношений.

"Диалоги и визиты в обоих направлениях способствовали более глубокому взаимопониманию и заложили основу для более тесного партнерства в наступающем году. Нам есть чего ожидать в новом году. Благодаря смелым и уверенным шагам со стороны Азербайджана и Армении мы очень близки к установлению мира на Южном Кавказе!", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ВидеоBritaniya səfiri Azərbaycan dilində Yeni il təbriki ünvanlayıb

Экслюзивные новости

В Азербайджане готовится новый законопроект О пробации - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане готовится новый законопроект "О пробации" - ЭКСКЛЮЗИВ
29 декабря 2023 г. 18:34
Президент НПО из Кении: COP - объединяющая площадка для мира в борьбе с изменением климата
Президент НПО из Кении: COP - объединяющая площадка для мира в борьбе с изменением климата
29 декабря 2023 г. 13:17
МИД направил в ряд международных организаций приглашения в связи с президентскими выборами
МИД направил в ряд международных организаций приглашения в связи с президентскими выборами
29 декабря 2023 г. 10:08
Обнародовано число наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Азербайджане
Обнародовано число наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Азербайджане
28 декабря 2023 г. 22:27
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
26 декабря 2023 г. 17:09
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
25 декабря 2023 г. 17:29
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
25 декабря 2023 г. 16:43
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
21 декабря 2023 г. 17:31
Представитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
ФотоПредставитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
19 декабря 2023 г. 15:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi