Посол Великобритании поздравил азербайджанцев с наступающим Новым годом на азербайджанском язык

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд выступил с видеообращением на азербайджанском языке по случаю Нового года.

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд выступил с видеообращением на азербайджанском языке по случаю Нового года.

Как сообщает Report , соответствующую публикацию он разместил в своем аккаунте в социальной сети Х (ранее Twitter).

Посол особо подчеркнул, что 2023 год является годом расширения сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией, а также коснулся азербайджано-армянских отношений.

"Диалоги и визиты в обоих направлениях способствовали более глубокому взаимопониманию и заложили основу для более тесного партнерства в наступающем году. Нам есть чего ожидать в новом году. Благодаря смелым и уверенным шагам со стороны Азербайджана и Армении мы очень близки к установлению мира на Южном Кавказе!", - отметил он.