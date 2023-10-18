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Посол Великобритании поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

Посол Великобритании поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости.
Внешняя политика
18 октября 2023 г. 10:08
Посол Великобритании поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости.

Как передает Report, поздравление опубликовано на странице посла в социальной сети "Х".

"С Днем восстановления независимости, Азербайджан! В этот знаменательный день мы приветствуем стойкость и достижения азербайджанского народа. Давайте еще больше укрепим британо-азербайджанское партнерство для более светлого и мирного будущего", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке British ambassador congratulates Azerbaijan on Independence Restoration Day
Версия на азербайджанском языке Britaniya səfiri Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

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