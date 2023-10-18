Посол Великобритании поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости.
Как передает Report, поздравление опубликовано на странице посла в социальной сети "Х".
"С Днем восстановления независимости, Азербайджан! В этот знаменательный день мы приветствуем стойкость и достижения азербайджанского народа. Давайте еще больше укрепим британо-азербайджанское партнерство для более светлого и мирного будущего", - говорится в публикации.
Müstəqilliyin bərpası günün mübarək, Azərbaycan!
Bu əlamətdar gündə biz Azərbaycan xalqının möhkəmliyini və əldə etdiyi nailiyyətləri alqışlayırıq. Gəlin daha parlaq və dinc gələcək üçün - tərəfdaşlığını daha da gücləndirək. pic.twitter.com/kxJfORhJKf