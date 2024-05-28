Посол Великобритании поздравил Азербайджан с Днем независимости

Для Великобритании честь быть рядом с азербайджанским народом.

Посол Великобритании Фергюс Олд поздравил Азербайджан с 28 мая- Днем независимости.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена в соцсети "X".

"Сегодня вместе с азербайджанским народом мы отмечаем День независимости Азербайджана! Однажды поднятое знамя никогда не падет!", - отмечается в публикации британского дипломата.

Ф. Олд отметил, что посольство Великобритании радо отметить этот день вместе с азербайджанским народом: "За последние 33 года Азербайджан пережил немало испытаний. В прошлом году Азербайджан был избран председателем COP29. Азербайджан как суверенное государство вносит свой вклад в региональную безопасность и борьбу с самой большой мировой проблемой - изменением климата", - заявил посол.