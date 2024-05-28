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Посол Великобритании поздравил Азербайджан с Днем независимости

Посол Великобритании поздравил Азербайджан с Днем независимости Для Великобритании честь быть рядом с азербайджанским народом.
Внешняя политика
28 мая 2024 г. 10:04
Посол Великобритании поздравил Азербайджан с Днем независимости

Посол Великобритании Фергюс Олд поздравил Азербайджан с 28 мая- Днем независимости.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена в соцсети "X".

"Сегодня вместе с азербайджанским народом мы отмечаем День независимости Азербайджана! Однажды поднятое знамя никогда не падет!", - отмечается в публикации британского дипломата.

Ф. Олд отметил, что посольство Великобритании радо отметить этот день вместе с азербайджанским народом: "За последние 33 года Азербайджан пережил немало испытаний. В прошлом году Азербайджан был избран председателем COP29. Азербайджан как суверенное государство вносит свой вклад в региональную безопасность и борьбу с самой большой мировой проблемой - изменением климата", - заявил посол.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya səfiri Azərbaycanın Müstəqillik Gününü təbrik edib

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