Посол Великобритании поздравил Азербайджан с Днем независимости

Посол Великобритании Фергюс Олд поздравил Азербайджан с 28 мая- Днем независимости.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена в соцсети "X".
"Сегодня вместе с азербайджанским народом мы отмечаем День независимости Азербайджана! Однажды поднятое знамя никогда не падет!", - отмечается в публикации британского дипломата.
Ф. Олд отметил, что посольство Великобритании радо отметить этот день вместе с азербайджанским народом: "За последние 33 года Азербайджан пережил немало испытаний. В прошлом году Азербайджан был избран председателем COP29. Азербайджан как суверенное государство вносит свой вклад в региональную безопасность и борьбу с самой большой мировой проблемой - изменением климата", - заявил посол.
Bu gün Azərbaycan xalqı ilə birlikdə Azərbaycanın Müstəqillik gününü qeyd edirik! Bir kərə yüksələn bayraq, bir daha enməz! pic.twitter.com/SoIXvHwhff