Посол Великобритании поздравил Азербайджан по случаю праздника 28 Мая

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд поздравил Азербайджан по случаю Дня Независимости.

Посол Великобритании в Баку Фергюс Олд поздравил Азербайджан по случаю национального праздника - Дня Независимости.

Как передает Report, свои поздравления он опубликовал в социальных сетях.

"28 мая 1918 года Азербайджан, обретя независимость, создал первую демократическую республику на Востоке. Я очень рад отмечать этот знаменательный день вместе с азербайджанским народом. Пусть ваша независимость будет вечной!", - написал посол.

Свое поздравление посол Великобритании закончил цитатой лидера АДР Мамед Эмина Расулзаде: "Однажды поднятое знамя никогда не падет".