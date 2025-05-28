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Посол Великобритании поздравил Азербайджан по случаю праздника 28 Мая

Посол Великобритании поздравил Азербайджан по случаю праздника 28 Мая Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд поздравил Азербайджан по случаю Дня Независимости.
Внешняя политика
28 мая 2025 г. 11:10
Посол Великобритании поздравил Азербайджан по случаю праздника 28 Мая

Посол Великобритании в Баку Фергюс Олд поздравил Азербайджан по случаю национального праздника - Дня Независимости.

Как передает Report, свои поздравления он опубликовал в социальных сетях.

"28 мая 1918 года Азербайджан, обретя независимость, создал первую демократическую республику на Востоке. Я очень рад отмечать этот знаменательный день вместе с азербайджанским народом. Пусть ваша независимость будет вечной!", - написал посол.

Свое поздравление посол Великобритании закончил цитатой лидера АДР Мамед Эмина Расулзаде: "Однажды поднятое знамя никогда не падет".

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Версия на английском языке British ambassador congratulates Azerbaijani people on Independence Day
Версия на азербайджанском языке Britaniya səfiri Azərbaycan xalqını təbrik edib

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