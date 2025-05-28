Посол Великобритании поздравил Азербайджан по случаю праздника 28 Мая

Посол Великобритании в Баку Фергюс Олд поздравил Азербайджан по случаю национального праздника - Дня Независимости.
Как передает Report, свои поздравления он опубликовал в социальных сетях.
"28 мая 1918 года Азербайджан, обретя независимость, создал первую демократическую республику на Востоке. Я очень рад отмечать этот знаменательный день вместе с азербайджанским народом. Пусть ваша независимость будет вечной!", - написал посол.
Свое поздравление посол Великобритании закончил цитатой лидера АДР Мамед Эмина Расулзаде: "Однажды поднятое знамя никогда не падет".
28 May 1918-cı ildə, Şərqin ilk demokratik respublikasını Azərbaycan müstəqilliyini əldə etməklə qurdu.
Bu əlamətdar günü Azərbaycan xalqı ilə birlikdə qeyd etməyə çox şadam.