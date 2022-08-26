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Посол Великобритании посоветовал своему преемнику попробовать азербайджанскую кухню

Посол Великобритании посоветовал своему преемнику попробовать азербайджанскую кухню Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп посоветовал своему преемнику, новоназначенному послу Королевства в нашей стране Фергусу Олду попробовать азербайджанскую кухню.
Внешняя политика
26 августа 2022 г. 21:57
Посол Великобритании посоветовал своему преемнику попробовать азербайджанскую кухню

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп посоветовал своему преемнику, новоназначенному послу Королевства в нашей стране Фергусу Олду попробовать азербайджанскую кухню.

Как сообщает Report, об этом Д.Шарп написал в своем Twitter-аккаунте.

"У меня есть несколько советов для нового посла Великобритании Фергуса Олда, который в скором времени приедет в Азербайджан. Фергус, обязательно попробуй все вкусные блюда (азербайджанской кухни - ред.).

Интересно, что тебе понравится больше всего?", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоBritaniya səfirindən xələfinə tövsiyə: "Azərbaycanın bütün ləzzətli yeməklərinin dadına bax"

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