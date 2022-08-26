Посол Великобритании посоветовал своему преемнику попробовать азербайджанскую кухню
Посол Великобритании посоветовал своему преемнику попробовать азербайджанскую кухнюПосол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп посоветовал своему преемнику, новоназначенному послу Королевства в нашей стране Фергусу Олду попробовать азербайджанскую кухню.
"У меня есть несколько советов для нового посла Великобритании Фергуса Олда, который в скором времени приедет в Азербайджан. Фергус, обязательно попробуй все вкусные блюда (азербайджанской кухни - ред.).
Интересно, что тебе понравится больше всего?", - говорится в публикации.
Mənim yaxın zamanda Azərbaycana gələcək Britaniyanın yeni səfiri Fergus Auld–a bir neçə məsləhətim var. Fergus, mütləq bütün ləzətli yeməklərin dadına bax!