Посол Великобритании поделился публикацией по случаю 102-ой годовщины со дня рождения Гейдара Алиева
Посол Великобритании поделился публикацией по случаю 102-ой годовщины со дня рождения Гейдара АлиеваПосол Великобритании в Азербайджане поделился публикацией по случаю дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд поделился публикацией по случаю 102-ой годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Как передает Report, информацию об этом распространило посольство на своей странице в социальных сетях.
"Я просматривал ценные архивные материалы посольства и нашел нашу первую книгу посетителей. На ее первой странице есть искренние пожелания и подпись Его Превосходительства Гейдара Алиева, написанные ровно 30 лет назад. Allah rəhmət eləsin", - написал Олд.
Səfirliyin qiymətli arxiv materiallarını gəzirdim və ilk ziyarətçi kitabımızı tapdım. Onun ilk səhifəsində düz 30 il əvvəl Zati-aliləri Heydər Əliyevin yazdığı səmimi arzuları və imzası var.