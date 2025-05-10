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Посол Великобритании поделился публикацией по случаю 102-ой годовщины со дня рождения Гейдара Алиева

Посол Великобритании поделился публикацией по случаю 102-ой годовщины со дня рождения Гейдара Алиева Посол Великобритании в Азербайджане поделился публикацией по случаю дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Внешняя политика
10 мая 2025 г. 08:55
Посол Великобритании поделился публикацией по случаю 102-ой годовщины со дня рождения Гейдара Алиева

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд поделился публикацией по случаю 102-ой годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как передает Report, информацию об этом распространило посольство на своей странице в социальных сетях.

"Я просматривал ценные архивные материалы посольства и нашел нашу первую книгу посетителей. На ее первой странице есть искренние пожелания и подпись Его Превосходительства Гейдара Алиева, написанные ровно 30 лет назад. Allah rəhmət eləsin", - написал Олд.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya səfiri ümummilli lider Heydər Əliyevi anıb

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