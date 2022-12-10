Посол Великобритании отправился с визитом в Зангилан и Губадлы

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд отправился с визитом в Зангиланский и Губадлинский районы.

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд отправился с визитом в Зангиланский и Губадлинский районы.

Как передает Report , об этом дипломат написал на своей странице в Twitter.

"Готовлюсь к первому визиту в Зангилан и Губадлы. Надеюсь вернуться вовремя, чтобы посмотреть игру между Англией и Францией. Разумеется, я буду болеть за Англию. А вы?", - задался вопросом посол.

Напомним, что 9 декабря в ходе встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым посол Фергус Олд заявил, что Великобритания продолжит оказывать поддержку Азербайджану в устранении минной угрозы.