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Посол Великобритании отправился с визитом в Зангилан и Губадлы

Посол Великобритании отправился с визитом в Зангилан и Губадлы Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд отправился с визитом в Зангиланский и Губадлинский районы.
Внешняя политика
10 декабря 2022 г. 08:27
Посол Великобритании отправился с визитом в Зангилан и Губадлы

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд отправился с визитом в Зангиланский и Губадлинский районы.

Как передает Report, об этом дипломат написал на своей странице в Twitter.

"Готовлюсь к первому визиту в Зангилан и Губадлы. Надеюсь вернуться вовремя, чтобы посмотреть игру между Англией и Францией. Разумеется, я буду болеть за Англию. А вы?", - задался вопросом посол.

Напомним, что 9 декабря в ходе встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым посол Фергус Олд заявил, что Великобритания продолжит оказывать поддержку Азербайджану в устранении минной угрозы.

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Версия на английском языке UK Ambassador leaves for Zangilan and Gubadli
Версия на азербайджанском языке Britaniya səfiri Zəngilan və Qubadlıya səfərə gedib

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