Посол Великобритании: Отношения с Азербайджаном строятся не только на нефтегазовой сфере

Одной из важных сфер сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией является деятельность компании BP в стране. Однако важно знать, что отношения между странами строятся не только на этой компании и нефтегазовой сфере, но и на многих других.

Одной из важных сфер сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией является деятельность компании BP в стране. Однако важно знать, что отношения между странами строятся не только на этой компании и нефтегазовой сфере, но и на многих других.

Как сообщает Report, об этом заявид посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп журналистам по случаю 30-летия установления дипотношений между странами.

Посол отметил важность образовательного сектора в развитии сотрудничества между странами.

Д. Шарп напомнил, что в 2020 году все стали свидететелями победы Азербайджана в 44-дневной войне и возвращения своих территорий.

"Сегодня мы поддерживаем деятельность ANAMA и процесс разминирования", - отметил посол Великобритании.

"Мы с нетерпением ожидаем следующие 30 лет развития нашего сотрудничества,чтобы оно только все более укреплялось", -добавил дипломат.