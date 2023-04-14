Посол Великобритании: Насилие в отношении азербайджанского военного в Армении недопустимо

Насилие над азербайджанским солдатом в Армении недопустимо по законам международного гуманитарного права.

Насилие в отношении азербайджанского военного в Армении недопустимо, это противоречит всем законам международного гуманитарного права.

Как передает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд написал в Twitter.

"Страшно смотреть на распространенное видео о насилии в отношении азербайджанского солдата. Такое обращение недопустимо по законам международного гуманитарного права. Подобные случаи должны быть осуждены для достижения устойчивого мира в регионе", - говорится в публикации посла.

Ранее МИД Азербайджана призвал мировое сообщество осудить бесчеловечное обращение с азербайджанскими военными, задержанными армянской стороной.

Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан обратилась в международные организации в связи с двумя пропавшими без вести военнослужащими азербайджанской армии Бабировым Агшином Габиль оглу 2004 года рождения и Ахундовым Гусейном Ахлиман оглу 2003 года рождения.

Госкомиссия и другие госструктуры продолжают расследование по данному вопросу после их пропажи в приграничном с Арменией Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики по причине ограниченной видимости в результате неблагоприятных погодных условий.

Позже выяснилось, что оба солдата ВС Азербайджана оказались в Армении и были задержаны. Армянская сторона подтвердила, что они задержаны полицией.