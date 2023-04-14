О нас

Посол Великобритании: Насилие в отношении азербайджанского военного в Армении недопустимо

Посол Великобритании: Насилие в отношении азербайджанского военного в Армении недопустимо Насилие над азербайджанским солдатом в Армении недопустимо по законам международного гуманитарного права.
Внешняя политика
14 апреля 2023 г. 11:09
Посол Великобритании: Насилие в отношении азербайджанского военного в Армении недопустимо

Насилие в отношении азербайджанского военного в Армении недопустимо, это противоречит всем законам международного гуманитарного права.

Как передает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд написал в Twitter.

"Страшно смотреть на распространенное видео о насилии в отношении азербайджанского солдата. Такое обращение недопустимо по законам международного гуманитарного права. Подобные случаи должны быть осуждены для достижения устойчивого мира в регионе", - говорится в публикации посла.

Ранее МИД Азербайджана призвал мировое сообщество осудить бесчеловечное обращение с азербайджанскими военными, задержанными армянской стороной.

Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан обратилась в международные организации в связи с двумя пропавшими без вести военнослужащими азербайджанской армии Бабировым Агшином Габиль оглу 2004 года рождения и Ахундовым Гусейном Ахлиман оглу 2003 года рождения.

Госкомиссия и другие госструктуры продолжают расследование по данному вопросу после их пропажи в приграничном с Арменией Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики по причине ограниченной видимости в результате неблагоприятных погодных условий.

Позже выяснилось, что оба солдата ВС Азербайджана оказались в Армении и были задержаны. Армянская сторона подтвердила, что они задержаны полицией.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Britaniya səfiri: "Azərbaycan əsgərinə qarşı edilən zorakılıqla bağlı yayılmış videonu izləmək dəhşətlidir"

Другие новости из категории

Представители МККК как можно скорее посетят задержанных в Армении азербайджанских солдат
Представители МККК как можно скорее посетят задержанных в Армении азербайджанских солдат
14 апреля 2023 г. 11:05
США обеспокоены жестоким обращением в отношении азербайджанского военного в Армении
США обеспокоены жестоким обращением в отношении азербайджанского военного в Армении
14 апреля 2023 г. 11:00
Перуанская пресса осудила очередную военную провокацию Армении против Азербайджана
Перуанская пресса осудила очередную военную провокацию Армении против Азербайджана
14 апреля 2023 г. 05:12
Чавушоглу: Развитие наших отношений с Азербайджаном имеет жизненно важное значение
Чавушоглу: Развитие наших отношений с Азербайджаном имеет жизненно важное значение
13 апреля 2023 г. 23:16
Завершился официальный визит Ильхама Алиева в Боснию и Герцеговину
Завершился официальный визит Ильхама Алиева в Боснию и Герцеговину
13 апреля 2023 г. 22:21
Дан официальный обед в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева
Дан официальный обед в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева
13 апреля 2023 г. 21:27
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с председателем и членами президиума Боснии и Герцеговины в расширенном составе
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с председателем и членами президиума Боснии и Герцеговины в расширенном составе
13 апреля 2023 г. 20:55
Азербайджанская делегация посетила парк имени Гейдара Алиева в Измире
ФотоАзербайджанская делегация посетила парк имени Гейдара Алиева в Измире
13 апреля 2023 г. 20:48
Желка Цвиянович: Азербайджан для нас очень важная страна
Желка Цвиянович: Азербайджан для нас очень важная страна
13 апреля 2023 г. 19:58
Председатель президиума Боснии и Герцеговины: Подписанной сегодня нами Декларацией мы стали стратегическими партнерами
Председатель президиума Боснии и Герцеговины: Подписанной сегодня нами Декларацией мы стали стратегическими партнерами
13 апреля 2023 г. 19:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi