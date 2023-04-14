Посол Великобритании: Насилие в отношении азербайджанского военного в Армении недопустимо

Насилие в отношении азербайджанского военного в Армении недопустимо, это противоречит всем законам международного гуманитарного права.
Как передает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд написал в Twitter.
"Страшно смотреть на распространенное видео о насилии в отношении азербайджанского солдата. Такое обращение недопустимо по законам международного гуманитарного права. Подобные случаи должны быть осуждены для достижения устойчивого мира в регионе", - говорится в публикации посла.
Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан обратилась в международные организации в связи с двумя пропавшими без вести военнослужащими азербайджанской армии Бабировым Агшином Габиль оглу 2004 года рождения и Ахундовым Гусейном Ахлиман оглу 2003 года рождения.
Госкомиссия и другие госструктуры продолжают расследование по данному вопросу после их пропажи в приграничном с Арменией Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики по причине ограниченной видимости в результате неблагоприятных погодных условий.
Позже выяснилось, что оба солдата ВС Азербайджана оказались в Армении и были задержаны. Армянская сторона подтвердила, что они задержаны полицией.
Azərbaycan əsgərinə qarşı edilən zorakılıqla bağlı yayılmış videonu izləmək dəhşətlidir. Beynəlxalq humanitar hüquq qanunlarına görə bu cür rəftar yolverilməzdir. Regionda dayanıqlı sülhə nail olmaq üçün bu kimi hallar pislənməlidir.