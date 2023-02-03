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Посол Великобритании: Надеемся на расширение связей с Азербайджаном в сфере энергетики

Посол Великобритании: Надеемся на расширение связей с Азербайджаном в сфере энергетики Великобритания надеется на расширение связей с Азербайджаном в энергетической сфере
Внешняя политика
3 февраля 2023 г. 12:27
Посол Великобритании: Надеемся на расширение связей с Азербайджаном в сфере энергетики

Великобритания надеется на расширение связей с Азербайджаном в энергетической сфере.

Как передает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд написал в Twitter.

Он также отметил, что планы, озвученные сегодня в рамках заседания Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК), увеличивают надежду на укрепление энергетической безопасности.

Сегодня в Баку проходят 9-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

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Версия на английском языке ФотоUK Ambassador: We hope to expand ties with Azerbaijan in field of energy
Версия на азербайджанском языке ФотоBritaniya səfiri: "Azərbaycanla enerji sahəsindəki əlaqələrimizin daha da genişlənəcəyinə ümid edirik”

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