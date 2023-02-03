Посол Великобритании: Надеемся на расширение связей с Азербайджаном в сфере энергетики

Великобритания надеется на расширение связей с Азербайджаном в энергетической сфере.
Как передает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд написал в Twitter.
Он также отметил, что планы, озвученные сегодня в рамках заседания Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК), увеличивают надежду на укрепление энергетической безопасности.
Сегодня в Баку проходят 9-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.