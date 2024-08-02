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Посол Великобритании: Мы продолжим совместно с Азербайджаном бороться с минной угрозой

Посол Великобритании: Мы продолжим совместно с Азербайджаном бороться с минной угрозой Великобритания продолжит работать с Азербайджаном в борьбе с минной угрозой.
Внешняя политика
2 августа 2024 г. 16:40
Посол Великобритании: Мы продолжим совместно с Азербайджаном бороться с минной угрозой

Великобритания продолжит работать с Азербайджаном в борьбе с минной угрозой.

Как сообщает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд написал в своем аккаунте в социальной сети "X" в связи с минным инцидентом, произошедшим в селе Гызылгаджылы Газахского района.

"Я очень сожалею, что сотрудники Государственной пограничной службы и ANAMA получили травмы в результате разрыва мины в селе Гызылгаджылы Газахского района. Желаю им скорейшего выздоровления. Мы продолжим совместные действия с нашими азербайджанскими партнерами по борьбе с минной угрозой", - говорится в публикации.

Напомним, что 2 августа в селе Гызылгаджылы Газахского района, возвращенном нашей стране на основании договоренностей о делимитации азербайджано-армянской границы от 19 апреля 2024 года, взорвались мины, заложенные Арменией, в результате пострадали четыре человека.

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Версия на английском языке British ambassador pledges continued support in fight against mine threat in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Britaniya səfiri: Mina təhlükəsinə qarşı mübarizədə Azərbaycanla işləməyə davam edəcəyik

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