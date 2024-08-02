Посол Великобритании: Мы продолжим совместно с Азербайджаном бороться с минной угрозой

Великобритания продолжит работать с Азербайджаном в борьбе с минной угрозой.

Великобритания продолжит работать с Азербайджаном в борьбе с минной угрозой.

Как сообщает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд написал в своем аккаунте в социальной сети "X" в связи с минным инцидентом, произошедшим в селе Гызылгаджылы Газахского района.

"Я очень сожалею, что сотрудники Государственной пограничной службы и ANAMA получили травмы в результате разрыва мины в селе Гызылгаджылы Газахского района. Желаю им скорейшего выздоровления. Мы продолжим совместные действия с нашими азербайджанскими партнерами по борьбе с минной угрозой", - говорится в публикации.

Напомним, что 2 августа в селе Гызылгаджылы Газахского района, возвращенном нашей стране на основании договоренностей о делимитации азербайджано-армянской границы от 19 апреля 2024 года, взорвались мины, заложенные Арменией, в результате пострадали четыре человека.