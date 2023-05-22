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Посол Великобритании: Мы приветствуем прямое обращение правительства Азербайджана к карабахским армянам

Посол Великобритании: Мы приветствуем прямое обращение правительства Азербайджана к карабахским армянам ”Мы приветствуем прямое обращение правительства Азербайджана к представителям армянской общины в Карабахе".
Внешняя политика
22 мая 2023 г. 13:57
Посол Великобритании: Мы приветствуем прямое обращение правительства Азербайджана к карабахским армянам

”Мы приветствуем прямое обращение правительства Азербайджана к представителям армянской общины в Карабахе".

Как передает Report, об этом заявил посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд в интервью BBC Azerbaycan.

Он сказал, что одним из ключевых вопросов в двусторонних дискуссиях являются права и безопасность армянской общины в Карабахе: “В других странах есть полезные модели с обеспечением этих прав и безопасности. Мы видим, что эти вопросы обсуждаются как между Баку и Ереваном, так и между Баку и армянской общиной в Карабахе".

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Версия на английском языке UK supports Azerbaijani government's direct appeal to Karabakh Armenians
Версия на азербайджанском языке Britaniya Azərbaycan hökumətinin Qarabağ ermənilərinə birbaşa müraciətini dəstəkləyir

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