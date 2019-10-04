Посол Великобритании: Мы полностью поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Азербайджана

Великобритания полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Об этом Report заявил посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп, комментируя встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке.

"Касательно урегулирования нагорно-карабахского конфликта, существует процесс в рамках посреднической деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Со своей стороны, мы лишь призываем обе стороны продолжать участие в процессe мирного урегулирования на основе предложенных сопредседателями принципов", - заявил посол.