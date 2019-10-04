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Посол Великобритании: Мы полностью поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Азербайджана

Посол Великобритании: Мы полностью поддерживаем территориальную целост

Великобритания полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Об этом Report заявил посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп, комментируя встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке.

"Касательно урегулирования нагорно-карабахского конфликта, существует процесс в рамках посреднической деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Со своей стороны, мы лишь призываем обе стороны продолжать участие в процессe мирного урегулирования на основе предложенных сопредседателями принципов", - заявил посол.

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