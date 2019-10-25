Посол Великобритании: Мы поддерживаем реформы в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ

Интервью информационного агентства Report с послом Великобритании в Азербайджане Джеймсом Шарпом.

- Господин Посол, ваша дипломатическая деятельность в Азербайджане началась пару месяцев назад. Каковы Ваши первые впечатления от нашей страны?

- Мое первое впечатление было фантастически позитивным. Я был здесь на финале Лиги Европы "Челси-Арсенал" в мае. "Челси" выиграл со счетом 4:1, поэтому, как болельщик "Челси", могу сказать, это было замечательно!

И мое второе впечатление тоже было очень позитивным. Баку ощущается как по-настоящему красивый европейский город. Архитектура в центре города удивительна, и я люблю просто гулять по центру города, глядя на здания. И Центр Гейдара Алиева просто замечательный!

Я чувствую себя здесь как дома. Люди такие милые и очень гостеприимные. Так, многие учились в Великобритании или говорят по-английски. И у азербайджанского народа есть настоящее чувство семьи, традиций и гостеприимства.

Что касается сотрудничества с Великобританией здесь, мне посчастливилось прибыть сюда незадолго до празднования 25-й годовщины "Контракта века", который ясно показал вклад Великобритании в Азербайджан.

Поэтому я очень рад быть здесь и с нетерпением жду следующих трех лет, чтобы продолжать открывать для себя страну и людей.

- Вы достаточно хорошо говорите по-азербайджански. Где Вы выучили язык?

- Я говорю совсем немного! Я изучал его в Лондоне, мне там преподавал азербайджанский педагог. И у меня было несколько недель в Баку и Гяндже.

Азербайджанский язык - сложный для изучения, честно говоря. Но для нас, в министерстве иностранных дел, попытки изучения языков - это знак уважения к принимающей стране.

- Какими будут приоритеты Вашей дипломатической деятельности в Азербайджане?

- Основное мое послание сотрудникам посольства было "преемственность, а не изменение". Наше сотрудничество основано на действительно прекрасных отношениях и отличной работе, которую проводят посольство и Британский совет (British Council).

Но мы также должны смотреть в будущее.

Празднование 25-й годовщины "Контракта века" было в значительной степени связано с оглядкой на прошедшие 25 лет, но мы также с нетерпением ожидаем следующих 25, 30, 50 лет, потому что наш главный приоритет должен заключаться в поддержке долгосрочного развития этой страны - в экономическом, социальном и политическом плане.

Здесь многое предстоит сделать, большая повестка дня, но приоритетной задачей является поддержка развития Азербайджана.

Кроме того, я думаю, что мы можем сделать больше в вопросах внешней политики. Мы работаем с Азербайджаном по внешней политике, международным вопросам, эта страна явно занимает все большую международную роль.

Например, на прошлой неделе в Баку прошел саммит Тюркоязычных государств, а на этой неделе - саммит Движения неприсоединения.

Поэтому, поскольку Азербайджан становится более важной фигурой на международной арене, мы стремимся укреплять наше сотрудничество. Есть региональные вопросы, по которым ваша страна и ваш народ имеют лучшее представление - например, об Иране, России и Кавказском регионе - которых нам не хватает.

А также в более широком смысле, по глобальным вопросам. Например, Великобритания играет важную роль в борьбе с изменением климата. Мы были первой большой страной, которая взяла на себя обязательство по достижению цели "чистый ноль" (никаких выбросов углекислого газа в атмосферу) к 2050 году. И мы проводим следующий большой саммит по изменению климата в ноябре 2020 года, на котором, как мы ожидаем, многие страны согласятся на более жесткие обязательства по сокращению выбросов углекислого газа. Таким образом, мы берем на себя инициативу и хотели бы больше работать с Азербайджаном в этой сфере.

Азербайджан также становится донором международной помощи, поскольку страна развивается и становится все более процветающей. Так что есть возможность сотрудничать и по этим вопросам.

- Как Вы оцениваете нынешний уровень британо-азербайджанского сотрудничества?

- Я считаю, что уровень нашего сотрудничества превосходный. Наше сотрудничество имеет очень прочную основу, и, как я уже сказал, сейчас мы смещаем акцент на будущее. Мы поддерживаем проводимые в этой стране реформы. Президент явно очень сосредоточен на этом, и я также был очень впечатлен молодыми и энергичными министрами, с которыми я встречался до сих пор, которые хотят изменить ситуацию здесь. У них очень позитивный взгляд, очень позитивная повестка дня. Таким образом, мы можем работать вместе и делать больше по ряду сфер.

- В Азербайджане проводится ряд реформ, направленных на развитие ненефтяного сектора, включая сельское хозяйство, развитие бизнес-среды, агропромышленного комплекса и т.д. Как Вы оцениваете их и какой вклад может внести Великобритания в этом отношении?

- На встрече с президентом мы говорили о важности развития ненефтяного сектора. Очевидно, что между нашими странами налажено активное энергетическое сотрудничестве, BP и другие британские компании работают в этом секторе. Но, как я уже сказал, мы смотрим в будущее, на сферы помимо углеводородов, нефти и газа.

Уже налажен большой объем британского сотрудничества в различных секторах, но с точки зрения развития ненефтяного сектора, я думаю, прежде всего, Государственный нефтяной фонд Азербайджана играет здесь важную роль в плане обеспечения будущих поколений. То есть правительство сейчас тратит не все деньги, а думает, как сэкономить, чтобы будущие поколения могли извлечь выгоду из нефтяного богатства.

Второе направление - диверсификация экономики и развитие ненефтяного сектора. Мы уже очень вовлечены в этот вопрос, предоставляя большей частью свою поддержку и консультации. Например, в этом году состоялся визит делегации министерства сельского хозяйства В Великобританию. Мы собираемся подписать Меморандум о взаимопонимании между ASAN и Цифровой службой правительства Великобритании.

Мы также сотрудничаем в сфере здравоохранения и ожидаем в феврале следующего года большую делегацию из Азербайджана в Великобританию. Мы также впервые профинансировали стипендию Chevening для изучения медицины в Великобритании.

Еще одна сфера - космос. Мы планируем подписать Меморандум о взаимопонимании (МОВ) между Azercosmos и Британским космическим агентством, которое является ведущим космическим агентством в Европе.

Мы также сотрудничаем в области архитектуры и дизайна. Как вы помните, британский архитектор Заха Хадид проектировала Центр Гейдара Алиева.

Существует активное сотрудничество и в области образования и культурного обмена. Здесь Британский совет проделывает огромную работу: обучение английскому языку, развитие связей между университетами в сфере высшего образования, проведение курсов профессиональной подготовки и поддержка творческих индустрий. А посольство предоставляет стипендии Chevening для молодых азербайджанцев для обучения в Великобритании. Каждый год мы посылаем ряд азербайджанцев для продолжения обучения в магистратуре в ведущих учебных заведениях Великобритании по каждой области.

В социальной сфере мы сотрудничаем в таких сферах, как поддержка людей с ограниченными возможностями, вопросы гендерного равенства и поддержка СМИ. Глава Ассоциации прессы в Великобритании недавно был здесь, чтобы поговорить о важности плюрализма СМИ и свободы СМИ в содействии развитию страны.

Поддержка окружающей среды является для нас еще одной ключевой областью, например, управление отходами, использование возобновляемых источников энергии, сокращение использования одноразовых пластиковых изделий. Мы также профинансировали стипендию для изучения транспортного планирования в Великобритании, которая, как мы надеемся, поможет решить проблемы загрязнения. И это не только правительство Великобритании - BP также активно работает в сфере возобновляемых источников энергии.

Таким образом, существует целый ряд различных вопросов, которые мы поддерживаем. Это большая и важная повестка дня. Я знаю, что правительство ценит нашу поддержку, и заявления в некоторых СМИ о том, что мы каким-то образом пытаемся дестабилизировать Азербайджан, являются абсолютным нонсенсом. Мы всегда поддерживаем независимость и территориальную целостность Азербайджана, и наша главная цель - поддерживать развитие страны.

- Азербайджан активно развивает и сферу туризма. Как Вы думаете, что может привлечь больше британских туристов в Азербайджан? На чем мы должны сосредоточиться?

- Туризм является действительно важной и растущей отраслью во всем мире. Ежегодно в Великобританию приезжает около 40 миллионов человек, а сеть лондонских аэропортов является самой загруженной в мире. Так что сфера туризма очень важна.

У вас много преимуществ. Азербайджан находится на культурном перекрестке, - географически находясь в Европе, но со вкусом Ближнего Востока, Азии. Поэтому людям из разных стран очень интересно приехать в Азербайджан. Также у вас прекрасная природа - фантастические горы, горные деревни. Ваше гостеприимство очень впечатляет.

У каждой страны своя туристическая стратегия. У вас много туристов из стран Персидского залива, России и Ирана. Но если ваш вопрос заключается в том, как Азербайджан может привлечь больше туристов из Великобритании и Западной Европы, то я бы ответил, что вы все равно начинаете делать это, проводя крупные мероприятия, такие как гонка "Формула-1". Люди приезжают сюда, проводят несколько дней и лучше узнают страну. Некоторые люди, о которых я говорил, сделали это и были действительно впечатлены, им действительно понравилась их поездка в Азербайджан.

Другой идеей может стать развитие экотуризма. Мы только что выдали еще одну стипендию Chevening азербайджанскому студенту на поездку в Великобританию и получение степени магистра в этой области. Такая специализация в туризме может быть очень ценной. Также было бы очень полезно открыть больше рейсов в Европу, чтобы больше людей могло приехать. Но, конечно, правительство должно определиться со своей стратегией. Мы помогаем в этой сфере: Британский совет обеспечил соответствующую профессиональную подготовку в гостиничном секторе. Также крупная азербайджанская делегация примет участие в World Travel Market в Лондоне в начале ноября.

- Не кажется ли Вам, что нынешний "кризис Brexit" мешает Великобритании уделять должное внимание и, следовательно, ослабляет отношения с третьими странами, в том числе с Азербайджаном?

- Я бы не сказал, что это кризис. Три с половиной года назад соcтоялся референдум, и с тех пор правительство ведет переговоры о заключении очень подробного соглашения о выходе и политической декларации о будущих отношениях с ЕС. Конечно, за последние пару недель произошло много событий. Но общий процесс был долгим.

Несмотря на это, я не думаю, что это как-то отразится на наших отношениях с такими странами, как Азербайджан.

Я бы упомянул два момента. Во-первых, наши отношения с Азербайджаном на самом деле не проходят через ЕС. У нас очень прочные двусторонние отношения, и Европейский Союз является частью этого, но не является центром наших отношений с Азербайджаном.

У нас очень прочные двусторонние отношения, и это будет продолжаться и впредь.

И второй момент заключается в том, что мы - большая страна: члены Совета Безопасности ООН, НАТО, Британского Содружества, мы также члены G7 и G20. Таким образом, мы можем справиться с Brexit наряду со всеми другими нашими обязательствами.

На самом деле, мы пытаемся сделать еще больше в других странах. Как часть стратегии Brexit, мы фактически увеличили количество посольств, которые у нас есть по всему миру, и увеличили количество сотрудников министерства иностранных дел, потому что Brexit дает нам возможность сосредоточить больше ресурсов на других частях мира. Поэтому я очень позитивно отношусь к нашим отношениям с Азербайджаном.

Так что для меня это действительно прекрасное время, чтобы быть здесь, быть частью этого будущего и посмотреть, какой вклад мы можем внести в него.