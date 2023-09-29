Посол Великобритании: Ганира Пашаева была положительным примером для многих женщин в Азербайджане
Посол Великобритании: Ганира Пашаева была положительным примером для многих женщин в АзербайджанеДепутат парламента Азербайджана Ганира Пашаева являлась положительным примером для многих женщин в стране.
Депутат парламента Азербайджана Ганира Пашаева являлась положительным примером для многих женщин в стране.
Как передает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд написал в социальной сети "Х".
"Меня очень огорчила безвременная кончина депутата Ганиры Пашаевой. История успеха Ганиры ханум cтала положительным примером для многих женщин в стране. Кроме того, она была другом посольства Великобритании. Выражаю соболезнования ее близким. Аллах ряхмят элясин! ", - говорится в публикации посла.
Millət vəkili @GanirePashayeva -nın vaxtsız ölümü məni kədərləndirdi. Qənirə xanımın uğur hekayəsi ölkədə bir çox qadın üçün müsbət nümünə idi. O həm də, səfirliyimizin dostu idi. Onun yaxınlarına baş sağlığı diləyirəm, allah rəhmət etsin.