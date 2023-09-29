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Посол Великобритании: Ганира Пашаева была положительным примером для многих женщин в Азербайджане

Посол Великобритании: Ганира Пашаева была положительным примером для многих женщин в Азербайджане Депутат парламента Азербайджана Ганира Пашаева являлась положительным примером для многих женщин в стране.
Внешняя политика
29 сентября 2023 г. 10:36
Посол Великобритании: Ганира Пашаева была положительным примером для многих женщин в Азербайджане

Депутат парламента Азербайджана Ганира Пашаева являлась положительным примером для многих женщин в стране.

Как передает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд написал в социальной сети "Х".

"Меня очень огорчила безвременная кончина депутата Ганиры Пашаевой. История успеха Ганиры ханум cтала положительным примером для многих женщин в стране. Кроме того, она была другом посольства Великобритании. Выражаю соболезнования ее близким. Аллах ряхмят элясин! ", - говорится в публикации посла.

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