Посол Великобритании: Ганира Пашаева была положительным примером для многих женщин в Азербайджане

Депутат парламента Азербайджана Ганира Пашаева являлась положительным примером для многих женщин в стране.

Депутат парламента Азербайджана Ганира Пашаева являлась положительным примером для многих женщин в стране.

Как передает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд написал в социальной сети "Х".

"Меня очень огорчила безвременная кончина депутата Ганиры Пашаевой. История успеха Ганиры ханум cтала положительным примером для многих женщин в стране. Кроме того, она была другом посольства Великобритании. Выражаю соболезнования ее близким. Аллах ряхмят элясин! ", - говорится в публикации посла.