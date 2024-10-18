Посол Великобритании: Азербайджан добился большого развития с момента восстановления независимости

Азербайджан с момента восстановления своей независимости добился большого развития.
Как сообщает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд написал на своей странице в соцсети Х.
"18 октября 1991 года Азербайджан восстановил свою независимость и с этого периода государство добилось большого развития. Поздравляю всех с этим замечательным праздником - Днем восстановления независимости!",- написал он.
1991-ci ilin 18 Oktyabrında Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdi. Son 33 ildə Azərbaycan bir dövlət kimi böyük inkişafa nail olmuşdur.