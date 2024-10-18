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Посол Великобритании: Азербайджан добился большого развития с момента восстановления независимости

Посол Великобритании: Азербайджан добился большого развития с момента восстановления независимости За последние 33 года Азербайджан как государство добился большого развития.
Внешняя политика
18 октября 2024 г. 14:08
Посол Великобритании: Азербайджан добился большого развития с момента восстановления независимости

Азербайджан с момента восстановления своей независимости добился большого развития.

Как сообщает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд написал на своей странице в соцсети Х.

"18 октября 1991 года Азербайджан восстановил свою независимость и с этого периода государство добилось большого развития. Поздравляю всех с этим замечательным праздником - Днем восстановления независимости!",- написал он.

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Версия на английском языке UK envoy: Azerbaijan has made great strides since regaining independence
Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniyanın səfiri: Azərbaycan son 33 ildə böyük inkişafa nail olub

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