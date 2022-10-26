Посол: Cотрудничаем с правоохранительными органами Швейцарии для предотвращения атак на посольство

Посольство Азербайджана в Швейцарии тесно сотрудничает с правоохранительными органами страны для предотвращения нападений на здание дипмиссии.

Посольство Азербайджана в Швейцарии тесно сотрудничает с правоохранительными органами страны для предотвращения нападений на здание дипмиссии.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров заявил на пресс-конференции в Женеве.

Дипломат отметил, что на фоне серии нападений на здания посольств Азербайджана по всему миру этот вопрос остается актуальным.

"Когда было совершено нападение на посольство Азербайджана в Брюсселе, ранения получили шесть сотрудников. Общий ущерб оценивался в 49 тысяч долларов. Поэтому мы начали активно работать с местными органами правопорядка, чтобы предотвратить такие случаи. Швейцария хорошо справляется с этой задачей", - сказал посол.