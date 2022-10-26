О нас

Посол: Cотрудничаем с правоохранительными органами Швейцарии для предотвращения атак на посольство

Посол: Cотрудничаем с правоохранительными органами Швейцарии для предотвращения атак на посольство Посольство Азербайджана в Швейцарии тесно сотрудничает с правоохранительными органами страны для предотвращения нападений на здание дипмиссии.
Внешняя политика
26 октября 2022 г. 13:19
Посол: Cотрудничаем с правоохранительными органами Швейцарии для предотвращения атак на посольство

Посольство Азербайджана в Швейцарии тесно сотрудничает с правоохранительными органами страны для предотвращения нападений на здание дипмиссии.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров заявил на пресс-конференции в Женеве.

Дипломат отметил, что на фоне серии нападений на здания посольств Азербайджана по всему миру этот вопрос остается актуальным.

"Когда было совершено нападение на посольство Азербайджана в Брюсселе, ранения получили шесть сотрудников. Общий ущерб оценивался в 49 тысяч долларов. Поэтому мы начали активно работать с местными органами правопорядка, чтобы предотвратить такие случаи. Швейцария хорошо справляется с этой задачей", - сказал посол.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Səfir: “İsveçrə hüquq-mühafizə orqanları ilə səfirliyə hücumların qarşısını almaq üçün əməkdaşlıq edirik”

Другие новости из категории

Президент Ильхам Алиев принял делегацию Международного центра Низами Гянджеви
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Международного центра Низами Гянджеви
26 октября 2022 г. 13:19
Пашинян поедет на встречу с Путиным и Алиевым 31 октября в Сочи
Пашинян поедет на встречу с Путиным и Алиевым 31 октября в Сочи
26 октября 2022 г. 12:00
Минуло три года с начала председательства Азербайджана в Движении неприсоединения
Минуло три года с начала председательства Азербайджана в Движении неприсоединения
26 октября 2022 г. 11:35
Госдеп: Прямой диалог лидеров Азербайджана и Армении - ключ к достижению прочного мира
Госдеп: Прямой диалог лидеров Азербайджана и Армении - ключ к достижению прочного мира
26 октября 2022 г. 10:18
Мексиканские депутаты приветствовали шаги, предпринятые Азербайджаном в регионе
Мексиканские депутаты приветствовали шаги, предпринятые Азербайджаном в регионе
26 октября 2022 г. 05:47
Посол: Отношения между Азербайджаном и Казахстаном развиваются по восходящей
Посол: Отношения между Азербайджаном и Казахстаном развиваются по восходящей
25 октября 2022 г. 20:40
Турецкий министр: Всестороннее сотрудничество с Азербайджаном будет продолжительным
Турецкий министр: Всестороннее сотрудничество с Азербайджаном будет продолжительным
25 октября 2022 г. 18:39
Односторонняя позиция Макрона подрывает фундаментальные для Франции принципы равенства
Односторонняя позиция Макрона подрывает фундаментальные для Франции принципы равенства
25 октября 2022 г. 16:31
МИД Азербайджана поздравил Казахстан с Днем Республики
МИД Азербайджана поздравил Казахстан с Днем Республики
25 октября 2022 г. 16:16
Азербайджанская делегация находится в Японии для обсуждения подготовки к EXPO-2025
Азербайджанская делегация находится в Японии для обсуждения подготовки к EXPO-2025
25 октября 2022 г. 13:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi