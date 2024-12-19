Посол: В январе-феврале планируются визиты нескольких сомалийских министров в Азербайджан

В январе-феврале следующего года министры нефти и минеральных ресурсов, энергетики и водных ресурсов, а также министр образования Сомали приедут в Азербайджан.

В январе-феврале следующего года министры нефти и минеральных ресурсов, энергетики и водных ресурсов, а также министр образования Сомали приедут в Азербайджан.

Об этом в интервью анкарскому бюро Report сказал посол Сомали в Азербайджане и Турции Фатхудин Али Мохамед.

По его словам, эти визиты будут способствовать укреплению сотрудничества между Азербайджаном и Сомали в нефтяном секторе, в энергетике и сфере образования.

Мохамед отметил, что 4 декабря в рамках своего последнего визита в Баку он встретился с министром науки и образования Азербайджана Эмином Амруллаевым, обсудив в ходе встречи перспективы развития сотрудничества и обмен в сфере образования: "В советское время многие молодые люди из Сомали получили образование в Азербайджане. Сомали заинтересован в продолжении этих традиций.".

Дипломат отметил, что также встретился с министром энергетики Пярвизом Шахбазовым и заместителем министра Самиром Велиевым: "Мы провели обсуждения касательно нефтяной и энергетической сфер, договорились о визитах высокого уровня в Азербайджан".

С полной версией интервью можно ознакомится по ссылке.