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Посол в Великобритании: Мирное соглашение с Ереваном основано на предложениях Баку

Посол в Великобритании: Мирное соглашение с Ереваном основано на предложениях Баку Посол Азербайджана в Великобритании: Мирное соглашение с Ереваном основано на предложениях Баку
Внешняя политика
5 мая 2025 г. 12:19
Посол в Великобритании: Мирное соглашение с Ереваном основано на предложениях Баку

Текст мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией основан на условиях, которые официальный Баку предлагал ранее и на которые Ереван не соглашался до недавнего времени.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье посла Азербайджана в Великобритании Элина Сулейманова в The Telegraph.

По словам дипломата, достижение соглашения между Баку и Ереваном по окончательному тексту договора является важной вехой.

"Достижение договоренности по окончательному тексту соглашения - значимая веха сама по себе, поскольку подчеркивает эффективность прямого диалога между сторонами без внешнего посредничества – неэффективность чего была продемонстрирована Минской группой ОБСЕ, от которой осталось лишь название. Надеемся, что это также свидетельствует о растущем понимании в Армении: прочные и взаимовыгодные отношения с соседями невозможны без ответственного подхода, свободного от ура-патриотизма и идеологических иллюзий", - отметил он.

В то же время, по его словам, одного лишь текста соглашения недостаточно для установления устойчивого мира. 

"Азербайджан искренне заинтересован в нормализации отношений с Арменией и обеспечении долгосрочной безопасности в регионе. Однако серьезным препятствием остается Конституция Армении, в которой до сих пор содержатся положения, фактически призывающие к аннексии азербайджанских земель. Это прямое противоречие с пунктами соглашения о взаимном уважении территориальной целостности и суверенитета. Более того, ряд армянских политических сил, выступающих против мира, продолжают выдвигать территориальные претензии, ссылаясь именно на конституционные положения", - добавил посол.

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Версия на английском языке Ambassador to UK: Peace agreement with Yerevan based on Baku's proposals
Версия на азербайджанском языке Elin Süleymanov: İrəvanla sülh sazişi Bakının təkliflərinə əsaslanır

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