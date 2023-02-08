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Посол: В Турцию прибудет самолет с гумпомощью от Фонда Гейдара Алиева

Посол: В Турцию прибудет самолет с гумпомощью от Фонда Гейдара Алиева "По инициативе первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Турцию прибудет самолет с гуманитарной помощью Фонда Гейдара Алиева".
Внешняя политика
8 февраля 2023 г. 17:01
Посол: В Турцию прибудет самолет с гумпомощью от Фонда Гейдара Алиева

"По инициативе первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Турцию прибудет самолет с гуманитарной помощью Фонда Гейдара Алиева".

Об этом командированному в Газиантеп сотруднику Report сказал посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов.

"Самолет загружен палатками, одеждой, лекарственными средствами и другими предметами. Кроме того, большой объем грузов доставляется на 13 выехавших из Азербайджана автомобилях. Автомобили везут 260 палаток, 300 кроватей, 2 мощных генератора, 8 тыс. предметов теплой одежды, 2 тыс. пар носков, 350 столов, 1 тыс. стульев, 5 тыс. одеял. Груз был сформирован в соответствии с запросом Турции", - добавил посол.

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Версия на английском языке Ambassador: Heydar Aliyev Foundation's plane with humanitarian aid left for Turkiye
Версия на азербайджанском языке Səfir: "Heydər Əliyev Fondunun humanitar yardımını daşıyan təyyarə Türkiyəyə gəlir"

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