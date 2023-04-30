Посол в Турции встретился с инженером, который будет отправлен на МКС

Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов встретился с замещающим инженером, который будет отправлен братской страной на Международную космическую станцию.

Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов встретился с замещающим инженером, который будет отправлен братской страной на Международную космическую станцию.

Как передает Report , об этом в Twitter написал сам дипломат.

"В аэропорту Стамбула, куда я сегодня прибыл, чтобы вернуться в Анкару, встретил Туву Джахангира Атасевяра, который объявлен президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом одним из первых космонавтов страны. У него азербайджанское происхождение, он системный инженер. Мы гордимся нашей молодежью, которая успешна во всех сферах", - говорится в публикации.