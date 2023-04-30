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Посол в Турции встретился с инженером, который будет отправлен на МКС

Посол в Турции встретился с инженером, который будет отправлен на МКС Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов встретился с замещающим инженером, который будет отправлен братской страной на Международную космическую станцию.
Внешняя политика
30 апреля 2023 г. 16:37
Посол в Турции встретился с инженером, который будет отправлен на МКС

Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов встретился с замещающим инженером, который будет отправлен братской страной на Международную космическую станцию.

Как передает Report, об этом в Twitter написал сам дипломат.

"В аэропорту Стамбула, куда я сегодня прибыл, чтобы вернуться в Анкару, встретил Туву Джахангира Атасевяра, который объявлен президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом одним из первых космонавтов страны. У него азербайджанское происхождение, он системный инженер. Мы гордимся нашей молодежью, которая успешна во всех сферах", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Səfir kosmik stansiyaya göndəriləcək Azərbaycan əsilli mühəndislə görüşüb

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