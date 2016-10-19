Посол: Азербайджан перешел в постнефтяную эру, осуществив ряд реформ в экономике

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Создание общественно-политической стабильности и подписание "Контракта века" создало основу для осуществления широкомасштабных реформ во всех областях.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Турции Фаиг Багиров в интервью турецкому изданию Daily Sabah.

"Азербайджан перешел в постнефтяную эру, осуществив ряд серьезных реформ во всех секторах экономики", - заявил Ф.Багиров.

По его словам, сегодня в Азербайджане активно развивается инфраструктура, строятся международные транспортные коридоры север-юг и запад-восток, вводятся в эксплуатацию международные аэропорты в регионах и морские порты, отвечающие современным стандартам.

Он подчеркнул, что в Азербайджане на данном этапе технологически ориентированные промышленные объекты создают ряд материальных и технических средств для развития металлургии, машиностроения, строительства и т.д.

Посол также отметил, что большие усилия были предприняты в направлении развития гуманитарной сферы в рамках стратегии трансформирования нефтяного капитала в человеческий.

"Принимаются меры по дальнейшему усовершенствованию системы образования, была реализована государственная программа образования азербайджанской молодежи в престижных университетах по всему миру, открылись новые университеты, произошло развитие частного сектора в системе образования", - подчеркнул Ф.Багиров.



