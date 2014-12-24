​Посол: Азербайджан оказывает влияние благодаря экспорту энергоресурсов и инвестициям в технологии

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан занимает стратегическое положение между Россией, Ираном и Грузией, где встречаются границы и религии, и сливаются культуры Ближнего Востока и Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на UDaily, об этом заявил посол республики в США Элин Сулейманов, выступая в Институте глобальных исследований при Делавэрском Университете во вторник.

"Азербайджан занимает достаточно уникальное положение", - отметил Э.Сулейманов в ходе публичной лекции "Изменение динамики в Евразийском регионе и Азербайджане".

Выступление дипломата было посвящено международным отношениям, бизнесу, экономике, истории и культуре Азербайджана.

Э.Сулейманов отметил, что страна сегодня независима не только потому, что имеет нефть и газ, но еще и потому, что использует их выгодно.

Дипломат также ответил на вопросы преподавателей и сотрудников института о конфликте с Арменией, инфраструктурном разрыве между Баку и некоторыми сельскими городами.

По его словам, несмотря на небольшой размер территории, Азербайджан оказывает большое влияние благодаря участию в проектах по транзиту и экспорту энергоресурсов, инвестиций в передовые технологии и торговому расширению.