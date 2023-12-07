Посол: В Шотландии обучаются 52 азербайджанских студента

В текущем году в шотландских университетах в рамках государственной стипендиальной программы обучаются 52 азербайджанца.

В текущем году в шотландских университетах в рамках государственной стипендиальной программы обучаются 52 азербайджанца.

Как передает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд написал в социальной сети "Х".

"Сотни азербайджанцев являются выпускниками шотландских вузов. В текущем году 52 талантливых молодых людей обучаются в шотландских университетах в рамках государственной стипендиальной программы. Мы работаем над расширением программы двойных дипломов и исследовательского сотрудничества между университетами", - написал дипломат.