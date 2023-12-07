Посол: В Шотландии обучаются 52 азербайджанских студента

В текущем году в шотландских университетах в рамках государственной стипендиальной программы обучаются 52 азербайджанца.
Как передает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд написал в социальной сети "Х".
"Сотни азербайджанцев являются выпускниками шотландских вузов. В текущем году 52 талантливых молодых людей обучаются в шотландских университетах в рамках государственной стипендиальной программы. Мы работаем над расширением программы двойных дипломов и исследовательского сотрудничества между университетами", - написал дипломат.
Azərbaycanda yüzlərlə Şotlandiya məzunu var. Bu il 52 istedadlı gənc Dövlət təqaüdçüsü kimi Şotlandiya universitetlərində təhsil alır.
Biz və universitetləri arasında ikili diplom və tədqiqat əməkdaşlığının artırılması üzərində işləyirik. pic.twitter.com/6wSRLg2EIR