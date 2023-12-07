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Посол: В Шотландии обучаются 52 азербайджанских студента

Посол: В Шотландии обучаются 52 азербайджанских студента В текущем году в шотландских университетах в рамках государственной стипендиальной программы обучаются 52 азербайджанца.
Внешняя политика
7 декабря 2023 г. 10:02
Посол: В Шотландии обучаются 52 азербайджанских студента

В текущем году в шотландских университетах в рамках государственной стипендиальной программы обучаются 52 азербайджанца.

Как передает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд написал в социальной сети "Х".

"Сотни азербайджанцев являются выпускниками шотландских вузов. В текущем году 52 талантливых молодых людей обучаются в шотландских университетах в рамках государственной стипендиальной программы. Мы работаем над расширением программы двойных дипломов и исследовательского сотрудничества между университетами", - написал дипломат.

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Версия на английском языке Ambassador: 52 Azerbaijanis studying in Scotland
Версия на азербайджанском языке Səfir: "Şotlandiyada 52 azərbaycanlı tələbə təhsil alır"

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