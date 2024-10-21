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Посол в РФ: Сотрудничество с БРИКС отвечает интересам Азербайджана

Посол в РФ: Сотрудничество с БРИКС отвечает интересам Азербайджана Укрепление сотрудничества с БРИКС отвечает национальным интересам Азербайджана.
Внешняя политика
21 октября 2024 г. 22:33
Посол в РФ: Сотрудничество с БРИКС отвечает интересам Азербайджана

Укрепление сотрудничества с БРИКС отвечает национальным интересам Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил азербайджанский посол в Москве Рахман Мустафаев в интервью телеканалу "Татарстан-24".

Дипломат подчеркнул, что это взаимодействие "органично вписывается" в последовательный курс официального Баку на формирование справедливого мирового порядка, на создание равных для всех государств возможностей для развития.

"С одной стороны, Азербайджан выступает за повышение авторитета ООН, ее роли и эффективности как универсальной организации, призванной играть центральную координирующую роль в международных отношениях, а с другой – разделяет идеологию многополярного мира, формирования миропорядка, свободного от двойных стандартов и исключающего создание разделительных линий. В этом контексте сотрудничество с такой влиятельной организацией как БРИКС имеет особое значение. Ведь БРИКС – это почти 35% площади земной суши, 45% мирового населения, 30% мирового ВВП, свыше 40% мировой добычи нефти и 70% мировых запасов редкоземельных минералов, которые являются базой индустриальной революции", - отметил Р.Мустафаев.

Он также акцентировал внимание на том, что БРИКС ориентирован на глобальный Юг - регион, где Азербайджан традиционно играет важную и зачастую инициативную роль.

"Все эти примеры говорят о том, что политика Азербайджана гармонично вписывается в идеологию и практику БРИКС по поддержке принципов многополярности и повышения роли развивающихся стран в мировой политике и экономике.

Интерес Баку к активизации сотрудничества с БРИКС является закономерным продолжением его стратегии сбалансированного подхода к вопросам мировой политики и международного сотрудничества. Особенно на нынешнем этапе международных отношений, когда, как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего выступления в Милли Меджлисе (парламенте) 23 сентября, архитектура безопасности, сформированная после Второй мировой войны, практически полностью разрушена", - подчеркнул Рахман Мустафаев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri: BRICS ilə əməkdaşlıq Azərbaycanın maraqlarına cavab verir

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