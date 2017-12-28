Посол: В первой половине будущего года президент Азербайджана посетит Беларусь

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Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В первой половине будущего года состоится визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Беларусь. Как сообщает Report, об этом заявил посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович на пресс-конференции.

Он положительно оценил итоги уходящего года в вопросе двухстороннего сотрудничества, отметив позитивные сдвиги по всех областях сотрудничества Азербайджана и Беларуси.

"Наши отношения отличаются партнерским характером, носят стратегический характер. Между странами налажены взаимовыгодные и уважительные отношения", - отметил посол.

Он добавил, что в 2017 году состоялось около 40 взаимных визитов высокого политического уровня.

Посол также отметил высокий уровень межпарламентских отношений между странами.