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    Посол: В первой половине будущего года президент Азербайджана посетит Беларусь

    © Report/ Orkhan Azim

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В первой половине будущего года состоится визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Беларусь. Как сообщает Report, об этом заявил посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович на пресс-конференции. 

    Он положительно оценил итоги уходящего года в вопросе двухстороннего сотрудничества, отметив позитивные сдвиги по всех областях сотрудничества Азербайджана и Беларуси.

    "Наши отношения отличаются партнерским характером, носят стратегический характер. Между странами налажены взаимовыгодные и уважительные отношения", - отметил посол. 

    Он добавил, что в 2017 году состоялось около 40 взаимных визитов высокого политического уровня.

    Посол также отметил высокий уровень межпарламентских отношений между странами.

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