Посол: В основе братских отношений между Азербайджаном и Пакистаном стоят крепкие политические связи

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Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ По случаю дня независимости Пакистана в посольстве этой страны в Азербайджане состоялось праздничное мероприятие.

Как сообщает Report, вначале состоялось торжественное поднятие флага Пакистана под исполнение национального гимна страны.

Выступивший затем на мероприятии посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд зачитал приветственное послание президента страны Мамнуна Хусейна и премьера Шахида Хагана Аббаси.

Позже С. Х. Мохманд сказал, что отношения между народами Пакистана и Азербайджана развиваются день ото дня. Он также напомнил, что две страны отмечают 25 лет со дня установления дипломатических отношений. По его словам, в основе братских отношений между странами стоят крепкие политические связи. Посол выразил благодарность за позицию Азербайджана в отношении вопроса Кашмира и заявил, что Пакистан придерживается аналогичной позиции в отношении вопроса Нагорного Карабаха.