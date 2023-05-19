Посол: В Монголии Азербайджан ассоциируется с Муслимом Магомаевым и неисчерпаемыми запасами нефти и газа

В Монголии прежде всего, Азербайджан ассоциируется с Муслимом Магомаевым, известным на весь бывший Советский Союз оперным певцом, и неисчерпаемыми запасами нефти и газа

В Монголии прежде всего, Азербайджан ассоциируется с Муслимом Магомаевым, известным на весь бывший Советский Союз оперным певцом, и неисчерпаемыми запасами нефти и газа

Об этом в интервью Report сказал посол Монголии в Турции, по совместительству аккредитованный в Азербайджане, Гомбосурэн Мунхбаяр.

Он отметил, что в 1989 году окончил Уральский государственный технический институт в нынешнем Екатеринбурге:

"Хотя некоторые мои друзья, учившиеся в Баку, приглашали, в то время у меня не было возможности посетить этот прекрасный город. Несмотря на это, я знаю, что Азербайджан - очень красивая страна с богатой и интересной историей, с добрыми и гостеприимными людьми. Несмотря на географическую удаленность, азербайджанцы близко воспринимаются моими согражданами. Прежде всего, Азербайджан ассоциируется с Муслимом Магомаевым, известным на весь бывший Советский Союз оперным певцом, и неисчерпаемыми запасами нефти и газа. Многие монгольские граждане до сих пор помнят, что известная сцена из советского фильма “Бриллиантовая рука” снималась в Баку".

Посол подчеркнул, что Баку – это прекрасный и колоритный город: "Он одновременно сочетает в себе облик современного и древнего города. Я очень рад тем что, являюсь послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан".

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.