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    Посол: В Кыргызстане проживают около 20 тыс. азербайджанцев

    Министр труда, миграции и молодежи Кыргызстана провел встречу с послом Азербайджана

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Министр труда, миграции и молодежи Кыргызстана Айбек Азыранкулов встретился с послом Азербайджана в Кыргызстане Гидаят Оруджевым.

    Как cообщает Report, в ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и укрепления двухсторонних отношений, также особо отметили важность налаживания взаимодействий в сфере молодежной политики.

    Посол отметил многолетнюю историю сотрудничества двух государств, выразил готовность проведения ряда совместных мероприятий с министерством по вопросам миграции, труда и молодежи, а также в организации визитов министров социальной сферы Кыргызстана в Азербайджан.

    Гидаят Оруджев также отметил, что в Кыргызстане проживают около 20 тыс. азербайджанцев и выразил благодарность руководству страны за созданные для них условия. 

    В свою очередь А.Азыранкулов отметил важность возобновления и усиления работы по соглашениям о сотрудничестве в области молодежной политики от 2012 года, о сотрудничестве в социально-трудовой сфере от 2014 года, принятой на межведомственном совещании.

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