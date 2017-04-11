Посол: В Казахстане действуют около 700 компаний с азербайджанским капиталом

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан является нашим главным политическим и экономическим партнером на Кавказе.

Как сообщает Report, об этом в интервью Astana Times заявил посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев.

Комментируя недавний визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Баку, Б. Исабаев назвал его визит успешным, особо отметив подписание девяти различных соглашений и декларацию президентов. "Мы оптимистичны по поводу наших будущих связей", - добавил он.

Посол также отметил, что две страны активно поддерживают друг друга на международной арене.

Говоря об экономических отношениях, Б. Исабаев сказал, что в прошлом году товарооборот составил 124 млн долларов, что на 7,9% выше, чем в 2015 году, но ниже, по сравнению с предыдущими годами: "Это связано с глобальным экономическим спадом и тяжелой ситуацией в мировой экономике".

Дипломат также сообщил, что в Казахстане зарегистрировано около 700 компаний с участием азербайджанского капитала: "В Азербайджане же действует порядка 60 компаний с казахстанским капиталом".