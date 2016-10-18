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    Посол: Визит Папы Римского в Азербайджан имеет большое значение

    Мамед Ахмедзаде: У Азербайджана с Ватиканом превосходные отношения в течение многих лет

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ "Визит Папы Римского в Азербайджан имеет большое значение, так как это свидетельствует о нашей сущности многоконфессионального государства".

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде итальянскому изданию Libero Quotidiano.

    Посол  напомнил, что такой же исторический визит в Азербайджан совершил его предшественник Иоанн Павел II в 2002 году, по итогам которого  правительство Азербайджана преподнесло в дар участок земли в Баку, на котором была возведена новая церковь, сегодня являющаяся центром католической общины в стране.

    "Я хотел бы также отметить, что у нас с Ватиканом превосходные отношения в течение многих лет", - заявил М.Ахмедзаде.

    По его словам, Азербайджан - исторически многоконфессиональная, мультикультурная и многонациональная страна, где ни один гражданин не имеет религиозного или этнического превосходства.

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