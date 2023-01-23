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Посол: В ближайшие месяцы состоится открытие памятника ставшим шехидами в Чанаккале азербайджанцам

Посол: В ближайшие месяцы состоится открытие памятника ставшим шехидами в Чанаккале азербайджанцам В ближайшие месяцы состоится открытие памятника ставшим шехидами в Чанаккале азербайджанцам.
Внешняя политика
23 января 2023 г. 12:57
Посол: В ближайшие месяцы состоится открытие памятника ставшим шехидами в Чанаккале азербайджанцам

В ближайшие месяцы состоится открытие памятника ставшим шехидами в Чанаккале азербайджанцам.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи на встрече с руководящим составом Общины Западного Азербайджана.

По словам посла, Турция всегда была рядом в справедливой борьбе братского Азербайджана и подписание Шушинской декларации еще больше укрепило азербайджано-турецкие отношения, подняло их до уровня союзничества.

Дж.Багчи отметил, что Турция и впредь будет рядом с Азербайджаном.

Посол добавил, что для Турции очень важны мир и безопасность в регионе.

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Версия на английском языке Ambassador: Monument to Azerbaijanis martyred in Canakkale to be opened soon
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Çanaqqalada şəhid olmuş azərbaycanlılara həsr edilmiş abidənin açılışı yaxın aylarda olacaq”

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