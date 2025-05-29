О нас

Посол в Бельгии и ЕС: Азербайджан ответственный участник международной политики и региональный лидер

Посол в Бельгии и ЕС: Азербайджан ответственный участник международной политики и региональный лидер На фоне геостратегической напряженности, эскалации торговых споров и фрагментации международной системы, Азербайджан выступает как ответственный и активный игрок на мировой арене.
Внешняя политика
29 мая 2025 г. 02:11
Посол в Бельгии и ЕС: Азербайджан ответственный участник международной политики и региональный лидер

На фоне геостратегической напряженности, эскалации торговых споров и фрагментации международной системы, Азербайджан выступает как ответственный и активный игрок на мировой арене.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом на торжественном приеме по случаю 28 Мая - Дня независимости в столице Бельгии заявил посол Азербайджана в этой стране и Люксембурге, а также глава представительства республики при Евросоюзе Вагиф Садыхов.

По его словам, яркими примерами сказанного являются председательство Азербайджана в Движении неприсоединения в период 2019-2024 годов, а также проведение предстоящих в 2026 году в Баку Всемирного форума городов и саммита Организации исламского сотрудничества.

"Не будет преувеличением сказать, что непредсказуемость сегодняшнего ландшафта превратилась в новую нормальность нашей жизни, и дипломаты – я вижу здесь многих моих дорогих коллег – ощущают эту реальность, возможно, глубже, чем кто-либо другой. Темпы изменений – политических, геостратегических, экономических, в сфере безопасности или технологий – поистине поразителен. Некоторые критики даже утверждают, что дипломатия утратила свою актуальность и эффективность. Однако, преодолевая эти сложные вызовы, я представлю два убедительных примера, ярко иллюстрирующих, почему дипломатия остается жизненно важной в 2025 году. Первым является проведение в Баку климатического саммита COP29, завершившегося прорывным соглашением по климатическому финансированию, ознаменовав триумф в климатической дипломатии. Еще одна иллюстрация силы и значимости прямой двусторонней дипломатии проявилась в середине марта этого года, когда Азербайджан и Армения объявили о согласовании текста проекта мирного договора: три страницы, 17 параграфов, но годы и годы реального содержания",- заявил Садыхов.

Дипломат подчеркнул, что это делает на шаг ближе достижение всеобъемлющего мира, потенциально предвещая новую эру регионального сотрудничества на Южном Кавказе.

При этом, отметил он, особенно примечательным это достижение делает именно прямая, без посредников договоренность двух стран - Азербайджана и Армении, которые всего пять лет назад находились в состоянии войны.

"С восстановлением территориальной целостности перед нами открылся мир новых возможностей, которыми мы стремимся воспользоваться, продолжая модернизировать нашу страну и строить процветающее будущее для Азербайджана", - подчеркнул В. Садыхов.

Касаясь европейского вектора внешней политики страны, посол отметил недавний активный обмен визитами и встречами высокого уровня между Азербайджаном и Европейским Союзом, особо подчеркнув недавнюю важную встречу между президентом Ильхамом Алиевым и президентами Евросовета Антониу Коштой и Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на саммите Европейского политического сообщества в Тиране и плодотворное завершение очередного раунда диалога по безопасности между ЕС и Азербайджаном, прошедшего в Брюсселе неделю назад.

"Мы верим, что это взаимодействие станет катализатором практического сотрудничества в ряде жизненно важных областей, включая энергетику, возобновляемые источники, логистику, транспорт, инновации, окружающую среду, цифровую связь и ряд других. Поскольку Европейский Союз стремится наладить новые партнерские отношения в регионе и за его пределами, Азербайджан, являясь ключевым транспортным и логистическим звеном, соединяющим Европейский Союз с Центральной Азией благодаря своему уникальному географическому положению и надежной инфраструктуре, готов работать с ЕС", - заключил Вагиф Садыхов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Музее независимости Польши состоялся показ документального фильма, посвященного наследию АДР
ФотоВ Музее независимости Польши состоялся показ документального фильма, посвященного наследию АДР
29 мая 2025 г. 01:03
В Москве торжественно отметили День независимости Азербайджана
ФотоВ Москве торжественно отметили День независимости Азербайджана
29 мая 2025 г. 00:23
Эрдоган поделился публикацией в связи с открытием Лачынского международного аэропорта
Эрдоган поделился публикацией в связи с открытием Лачынского международного аэропорта
28 мая 2025 г. 23:42
В Страсбурге торжественно отметили День независимости Азербайджана
Фото В Страсбурге торжественно отметили День независимости Азербайджана
28 мая 2025 г. 23:24
Достопримечательности в Тбилиси окрасились в цвета азербайджанского флага
ФотоДостопримечательности в Тбилиси окрасились в цвета азербайджанского флага
28 мая 2025 г. 23:11
Мэр Ирпеня поздравил Азербайджан: Ни свобода, ни настоящая дружба не случайны
Мэр Ирпеня поздравил Азербайджан: Ни свобода, ни настоящая дружба не случайны
28 мая 2025 г. 22:51
Азербайджан и ЕС продолжат дискуссии по вопросам внешней политики и безопасности
Азербайджан и ЕС продолжат дискуссии по вопросам внешней политики и безопасности
28 мая 2025 г. 22:21
Глава МИД Азербайджана поделился публикацией со встречи с пакистанским коллегой
Глава МИД Азербайджана поделился публикацией со встречи с пакистанским коллегой
28 мая 2025 г. 22:20
В Астане состоялся прием по случаю Дня независимости Азербайджана
ФотоВ Астане состоялся прием по случаю Дня независимости Азербайджана
28 мая 2025 г. 22:13
В Нью-Йорке по случаю 28 Мая - Дня независимости подняли флаг Азербайджана
ФотоВ Нью-Йорке по случаю 28 Мая - Дня независимости подняли флаг Азербайджана
28 мая 2025 г. 21:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi