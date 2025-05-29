Посол в Бельгии и ЕС: Азербайджан ответственный участник международной политики и региональный лидер

На фоне геостратегической напряженности, эскалации торговых споров и фрагментации международной системы, Азербайджан выступает как ответственный и активный игрок на мировой арене.

На фоне геостратегической напряженности, эскалации торговых споров и фрагментации международной системы, Азербайджан выступает как ответственный и активный игрок на мировой арене.

Как сообщает европейское бюро Report , об этом на торжественном приеме по случаю 28 Мая - Дня независимости в столице Бельгии заявил посол Азербайджана в этой стране и Люксембурге, а также глава представительства республики при Евросоюзе Вагиф Садыхов.

По его словам, яркими примерами сказанного являются председательство Азербайджана в Движении неприсоединения в период 2019-2024 годов, а также проведение предстоящих в 2026 году в Баку Всемирного форума городов и саммита Организации исламского сотрудничества.

"Не будет преувеличением сказать, что непредсказуемость сегодняшнего ландшафта превратилась в новую нормальность нашей жизни, и дипломаты – я вижу здесь многих моих дорогих коллег – ощущают эту реальность, возможно, глубже, чем кто-либо другой. Темпы изменений – политических, геостратегических, экономических, в сфере безопасности или технологий – поистине поразителен. Некоторые критики даже утверждают, что дипломатия утратила свою актуальность и эффективность. Однако, преодолевая эти сложные вызовы, я представлю два убедительных примера, ярко иллюстрирующих, почему дипломатия остается жизненно важной в 2025 году. Первым является проведение в Баку климатического саммита COP29, завершившегося прорывным соглашением по климатическому финансированию, ознаменовав триумф в климатической дипломатии. Еще одна иллюстрация силы и значимости прямой двусторонней дипломатии проявилась в середине марта этого года, когда Азербайджан и Армения объявили о согласовании текста проекта мирного договора: три страницы, 17 параграфов, но годы и годы реального содержания",- заявил Садыхов.

Дипломат подчеркнул, что это делает на шаг ближе достижение всеобъемлющего мира, потенциально предвещая новую эру регионального сотрудничества на Южном Кавказе.

При этом, отметил он, особенно примечательным это достижение делает именно прямая, без посредников договоренность двух стран - Азербайджана и Армении, которые всего пять лет назад находились в состоянии войны.

"С восстановлением территориальной целостности перед нами открылся мир новых возможностей, которыми мы стремимся воспользоваться, продолжая модернизировать нашу страну и строить процветающее будущее для Азербайджана", - подчеркнул В. Садыхов.

Касаясь европейского вектора внешней политики страны, посол отметил недавний активный обмен визитами и встречами высокого уровня между Азербайджаном и Европейским Союзом, особо подчеркнув недавнюю важную встречу между президентом Ильхамом Алиевым и президентами Евросовета Антониу Коштой и Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на саммите Европейского политического сообщества в Тиране и плодотворное завершение очередного раунда диалога по безопасности между ЕС и Азербайджаном, прошедшего в Брюсселе неделю назад.

"Мы верим, что это взаимодействие станет катализатором практического сотрудничества в ряде жизненно важных областей, включая энергетику, возобновляемые источники, логистику, транспорт, инновации, окружающую среду, цифровую связь и ряд других. Поскольку Европейский Союз стремится наладить новые партнерские отношения в регионе и за его пределами, Азербайджан, являясь ключевым транспортным и логистическим звеном, соединяющим Европейский Союз с Центральной Азией благодаря своему уникальному географическому положению и надежной инфраструктуре, готов работать с ЕС", - заключил Вагиф Садыхов.