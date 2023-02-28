Посол: В азербайджано-израильских отношениях началась новая эра

В азербайджано-израильских отношениях началась новая эра.

В азербайджано-израильских отношениях началась новая эра.

Как сообщает Report, об этом посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик написал в Twitter.

Он выразил удовлетворение тем, что посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов уже находится в Тель-Авиве: "Добро пожаловать, господин посол!".

Отметим, что 26 ноября 2022 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении посольства Азербайджана в Государстве Израиль (в городе Тель-Авив).

Другим распоряжением главы государства от 11 января 2023 года Мухтар Мамедов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Израиле.