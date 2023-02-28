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Посол: В азербайджано-израильских отношениях началась новая эра

Посол: В азербайджано-израильских отношениях началась новая эра В азербайджано-израильских отношениях началась новая эра.
Внешняя политика
28 февраля 2023 г. 15:14
Посол: В азербайджано-израильских отношениях началась новая эра

В азербайджано-израильских отношениях началась новая эра.

Как сообщает Report, об этом посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик написал в Twitter.

Он выразил удовлетворение тем, что посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов уже находится в Тель-Авиве: "Добро пожаловать, господин посол!".

Отметим, что 26 ноября 2022 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении посольства Азербайджана в Государстве Израиль (в городе Тель-Авив).

Другим распоряжением главы государства от 11 января 2023 года Мухтар Мамедов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Израиле.

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Версия на английском языке George Deek: 'Azerbaijan's first ambassador to Israel - a new era in relations'
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Azərbaycan-İsrail münasibətlərində yeni dövr başlayıb”

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