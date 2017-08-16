Посол: В Азербайджане сегодня высок интерес к получению образования в России

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Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Предоставление возможности получать образование азербайджанским студентам в России – особый случай в российско-азербайджанских отношениях.

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Баку Владимир Дорохин на встрече с азербайджанскими студентами, поступившими в российские вузы.

"В российско-азербайджанских отношениях присутствует все: экономика, политика, военное дело, Каспийское море. Но то, что делаем в плане образования, в частности, предоставление возможности получать образование – это особый случай. Это будущее Азербайджана и будущее азербайджано-российских отношений", - заявил В.Дорохин.

Он напомнил, что Гейдар Алиев, будучи еще руководителем Советского Азербайджана, смог добиться того, что каждый год из Азербайджана тысячи людей получали образование в Российской Федерации, в различных вузах Москвы и Ленинграда, и ряде других городов.

"И сегодня они представлены в кадровом костяке азербайджанского правительства и занимают там не последнее место", - сказал дипломат.

Посол подчеркнул, что в Азербайджане сегодня высок интерес к получению образования и соответствующих стипендий в России.

Дипломат подчеркнул, что на сегодняшний день в Азербайджане можно получить образование на русском языке на таком уровне, что в дальнейшем можно продолжать образование во всем мире, в том числе и в Российской Федерации.

"Из года в год программа набирает темпы. Если в 2009 году мы смогли организовать поездку 123 студентов, то в 2010 – 192, а в 2011 – 41, в 2012 – 138, в 2013 – 139, в 2014- 165, в 2015 – 145, в 2016 году – 197 человек. В этом году мы побили своеобразный рекорд и направили в Россию из Азербайджана 201 человек", - отметил посол.

По его словам, всего было подано 900 заявок для получения российского образования, что фактически означает конкуренцию в размере 4,5 человек на одно место.

"Из поступивших 201 студентов – 88 поедут учиться в Москву, 10 – в Санкт-Петербург", - сказал В.Дорохин.

Российский дипломат также указал, что больше всего азербайджанских студентов привлекает специальность "клиническая медицина" - 34 человека, затем следует "экономика и управление" – 31 человек, "языкознание и литературоведение" – 12 человек, "политические науки и регионоведение" – 10 человек.

Он также добавил, что в этом году 105 азербайджанцев едут учиться на бакалавриате, 20 – в специалитете, 53 – в магистратуре, 17 – в ординатуре и 7 – в аспирантуре: "На сегодняшний день в российских вузах обучается примерно 15 тысяч граждан Азербайджана. Россия остается одним из важных центров по подготовке кадров для Азербайджана", - добавил посол.

"Я очень рад, что в наших отношениях, которые характеризуются, как стратегические, есть проекты, которые непосредственно приносят пользу людям, семьям, странам и в итоге тем отношениям, которые существуют между нашими странами", - подчеркнул дипломат.

В.Дорохин особо отметил, что в свое время российское образование получили нынешний президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева.