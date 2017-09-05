Посол Узбекистана: За последние годы мы стали свидетелями качественно нового этапа в развитии сотрудничества с Азербайджаном

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ "Во внешней политике Узбекистана важнейшим направлением останется развитие дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества с государствами дальнего и ближнего зарубежья. В этом контексте одним из ключевых направлений внешней политики Узбекистана остается укрепление отношений с дружественным и братским Азербайджаном".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Узбекистана в Азербайджане Шерзод Файзиев по случаю 26-ой годовщины Дня независимости этой страны.

"За последние годы мы стали свидетелями качественно нового этапа в развитии этого сотрудничества. Отношения между нашими странами, поднявшиеся до уровня стратегического партнерства, имеют четко обозначенные приоритеты и ориентиры. Несомненно, установление тесных и доверительных отношений базируется на глубоких исторических корнях, общности национальных традиций, языка и культуры", - заявил посол.

Он пожелал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана счастья, доброго здоровья и дальнейшего процветания: "Убежден, что сложившиеся отношения настоящей дружбы будут и далее развиваться в интересах наших стран, а также мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе и Центральной Азии".

Посол Узбекистана Шерзод Файзиев также рассказал о достижениях, которых добилась страна за 26 лет с момента обретения независимости: "Сегодня, можно с гордостью сказать, что за исторически короткий период мы достигли огромных успехов в обретении достойного места в мировом сообществе, обеспечении прав и свобод человека, возрождении национальной государственности и духовных ценностей, нашей священной религии, обычаев и традиций.

На современном этапе в целях повышения эффективности проводимых реформ, создания условий для ускоренного развития государства и общества, модернизации страны и либерализации всех сфер жизни в Узбекистане начата реализация Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития, которая была инициирована президентом Узбекистана Ш.М.Мирзиеевым".

Ш. Файзиев подчеркнул, что в Стратегии, которая рассчитана на 2017-2021 годы, в качестве основных направлений определены совершенствование государственного и общественного строительства, обеспечение верховенства закона и реформирование судебно-правовой системы, дальнейшее развитие экономики и социальной сферы, обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, продолжение глубоко продуманной внешней политики, основанной на принципах конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества.

По его словам, благодаря заложенному в прежние годы экономическому фундаменту и осуществлению Госпрограммы по реализации Стратегии действий, в первом полугодии 2017 года валовой внутренний продукт Узбекистана вырос на 7% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. В январе-июне 2017 года вырос объем иностранных инвестиций и кредитов в экономику на 13,8% (1,85 млрд). При этом общий объем освоенных инвестиций в основной капитал в долларовом эквиваленте составил 7,5 млрд долларов.