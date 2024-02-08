Посол Узбекистана: Азербайджанский народ в очередной раз сделал правильный выбор

Мудрый азербайджанский народ в очередной раз сделал правильный выбор, проголосовав за светлое будущее страны, процветание, продолжение широкомасштабных преобразований внутри республики и достижение новых масштабных успехов на международной арене под руков

Мудрый азербайджанский народ в очередной раз сделал правильный выбор, проголосовав за светлое будущее страны, процветание, продолжение широкомасштабных преобразований внутри республики и достижение новых масштабных успехов на международной арене под руководством Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Узбекистана Бахром Ашрафханов.

"Поздравляю братский Азербайджан и президента Ильхама Алиева с очередной уверенной победой. У нас не вызывало никаких сомнений в победе на внеочередных президентских выборах уважаемого Ильхама Гейдаровича. Мудрый азербайджанский народ в очередной раз сделал правильный выбор, наши братья и сестры проголосовали за светлое будущее страны, ее процветание, продолжение широкомасштабных преобразований внутри республики и достижение новых масштабных успехов на международной арене под руководством победоносного президента Ильхама Алиева", - отметил посол Узбекистана.

Б.Ашрофханов отметил, что прошедшие выборы стали одними из запоминающихся, поскольку они впервые проведены на всей суверенной территории Азербайджана:"Рады за братьев и сестер, особенно молодых граждан Азербайджана, которые впервые приняли участие в голосовании, за то, что они смогли реализовать свои конституционные права и принять участие в выборах на освобожденных родных землях".

Он также выразил удовлетворение качеством организации выборов, которые прошли в соответствии с законодательством, в атмосфере открытости, прозрачности и демократичности.

"Мы видели всеобщую солидарность граждан, которые продемонстрировали высокую явку. Приятно было видеть, как избиратели шли на выборы вместе со своими членами семей, как на праздник", - сказал посол Узбекистана.