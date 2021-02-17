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Посол: Узбекистан всегда поддерживал Азербайджан во всех вопросах

Посол: Узбекистан всегда поддерживал Азербайджан во всех вопросах Чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Азербайджане Бахром Ашрафханов поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне, пожелал упокоения Всевышним Аллахом душ шехидов, и исцеления раненым.
Внешняя политика
17 февраля 2021 г. 17:22
Посол: Узбекистан всегда поддерживал Азербайджан во всех вопросах

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Азербайджане Бахром Ашрафханов поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне, пожелал упокоения Всевышним Аллахом душ шехидов, и исцеления раненым.

Как сообщает Report, свои поздравления посол передал 17 февраля на встрече с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым.

Посол отметил, что Узбекистан признает территориальную целостность Азербайджана и всегда поддерживал нашу страну во всех вопросах.

Отметив заинтересованность Узбекистана в проведении совместных военных учений и тренингов с Азербайджаном, посол подчеркнул важность проведения обмена опытом в военно-учебных заведениях Азербайджана с участием военнослужащих Вооруженных сил Узбекистана.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: "Özbəkistan hər zaman Azərbaycana bütün məsələlərdə dəstək göstərib"

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