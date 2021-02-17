Посол: Узбекистан всегда поддерживал Азербайджан во всех вопросах

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Азербайджане Бахром Ашрафханов поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне, пожелал упокоения Всевышним Аллахом душ шехидов, и исцеления раненым.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Азербайджане Бахром Ашрафханов поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне, пожелал упокоения Всевышним Аллахом душ шехидов, и исцеления раненым.

Как сообщает Report, свои поздравления посол передал 17 февраля на встрече с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым.

Посол отметил, что Узбекистан признает территориальную целостность Азербайджана и всегда поддерживал нашу страну во всех вопросах.

Отметив заинтересованность Узбекистана в проведении совместных военных учений и тренингов с Азербайджаном, посол подчеркнул важность проведения обмена опытом в военно-учебных заведениях Азербайджана с участием военнослужащих Вооруженных сил Узбекистана.