Посол: Узбекистан, став полноправным членом ОТГ, укрепил сотрудничество с Азербайджаном

Узбекистан, став полноправным членом Организации тюркских государств (ОТГ), еще более укрепил отношения с Азербайджаном.

Узбекистан, став полноправным членом Организации тюркских государств (ОТГ), еще более укрепил отношения с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев заявил на круглом столе на тему "Узбекистан и Азербайджан: новые горизонты сотрудничества", организованном Центром анализа международных отношений (ЦАМО) в Баку.

По его словам, ОТГ играет важную объединяющую роль среди тюркских стран и решает важные вопросы тюркского мира.

"Отношения между двумя странами развиваются динамично и всесторонне",- заявил посол.

Также дипломат отметил поддержку Узбекистаном Азербайджана во время Второй карабахской войны в 2020 году.