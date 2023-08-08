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Посол: Узбекистан, став полноправным членом ОТГ, укрепил сотрудничество с Азербайджаном

Посол: Узбекистан, став полноправным членом ОТГ, укрепил сотрудничество с Азербайджаном Узбекистан, став полноправным членом Организации тюркских государств (ОТГ), еще более укрепил отношения с Азербайджаном.
Внешняя политика
8 августа 2023 г. 10:50
Посол: Узбекистан, став полноправным членом ОТГ, укрепил сотрудничество с Азербайджаном

Узбекистан, став полноправным членом Организации тюркских государств (ОТГ), еще более укрепил отношения с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев заявил на круглом столе на тему "Узбекистан и Азербайджан: новые горизонты сотрудничества", организованном Центром анализа международных отношений (ЦАМО) в Баку.

По его словам, ОТГ играет важную объединяющую роль среди тюркских стран и решает важные вопросы тюркского мира.

"Отношения между двумя странами развиваются динамично и всесторонне",- заявил посол.

Также дипломат отметил поддержку Узбекистаном Азербайджана во время Второй карабахской войны в 2020 году.

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Версия на английском языке Envoy: Uzbekistan, having become full member of OTS, strengthened co-op with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Özbəkistanın TDT-nin tamhüquqlu üzvü olması Azərbaycanla əməkdaşlığını gücləndirib”

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