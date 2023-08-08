Посол: Узбекистан, став полноправным членом ОТГ, укрепил сотрудничество с Азербайджаном

Узбекистан, став полноправным членом Организации тюркских государств (ОТГ), еще более укрепил отношения с Азербайджаном.
Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев заявил на круглом столе на тему "Узбекистан и Азербайджан: новые горизонты сотрудничества", организованном Центром анализа международных отношений (ЦАМО) в Баку.
По его словам, ОТГ играет важную объединяющую роль среди тюркских стран и решает важные вопросы тюркского мира.
"Отношения между двумя странами развиваются динамично и всесторонне",- заявил посол.
Также дипломат отметил поддержку Узбекистаном Азербайджана во время Второй карабахской войны в 2020 году.