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Посол: Узбекистан планирует построить на освобожденных территориях школу

Посол: Узбекистан планирует построить на освобожденных территориях школу Узбекистан намерен участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.
Внешняя политика
16 октября 2021 г. 09:38

Узбекистан намерен участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил Посол Узбекистана в Азербайджана Бахром Ашрафханов в интервью Region Plus.

"Мне довелось неоднократно посещать освобожденные территории, и, честно говоря, ощущения были не из приятных. К глубокому сожалению, некогда прославленные и древние памятники истории и культуры превратились в руины", - считает он.

Посол убежден, что у страны есть все ресурсы и возможности не только воссоздать, но и превратить эти земли в цветущий рай. "Ярким и наглядным примером предпринимаемых усилий может служить возведение аэропорта в Физули",- отметил Ашрафханов.

Дипломат добавил, что Узбекистан не останется безучастным к восстановлению освобожденных территорий Азербайджана. "31 марта 2021 года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на неформальном видеосаммите Тюркского совета, сообщил, что наша страна готова принять участие в восстановлении древних памятников, мечетей, культурно-просветительских объектов, расположенных на исторических землях Азербайджана", - сказал посол, добавив, что Узбекистан намерен построить на этих территориях общеобразовательную школу.

"Узбекистан с большим удовлетворением воспринял подписание 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления о прекращении огня. Узбекский народ очень рад, что братский Азербайджан восстановил суверенитет и территориальную целостность, фактически реализовав положения четырех известных резолюций Совета Безопасности ООН", - отметил Ашрафханов.

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